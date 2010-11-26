큰사진보기 [오마이포토] 진보당 "청해부대 꼼수 파병 즉각 철회하라" ⓒ 유성호



진보당 김종훈 당대표와 윤종오 원내대표, 정혜경 원내부대표, 손솔 의원, 송영주 최고위원 등 의원단들이 10일 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 긴급기자회견을 열고 이재명 대통령을 향해 청해부대 파견 동의안 수정안의 국무회의 안건 상정을 중단하고 작전 구역 확대 계획을 철회할 것을 촉구했다.



진보당 김종훈 당대표와 윤종오 원내대표, 정혜경 원내부대표, 손솔 의원, 송영주 최고위원 등 의원단들이 10일 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 긴급기자회견을 열고 이재명 대통령을 향해 청해부대 파견 동의안 수정안의 국무회의 상정 중단과 작전 구역 확대 계획 철회를 촉구했다.



이들은 이날 정부가 국무회의에서 논의할 청해부대 파견 연장 수정 동의안에 대해 청해부대의 작전 구역을 오만만까지 확대하는 내용이 포함된 것을 두고 사실상 대이란 군사작전에 참여하기 위한 꼼수 파병이라고 주장했다.





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큰사진보기 진보당 김종훈 당대표와 윤종오 원내대표, 정혜경 원내부대표, 손솔 의원, 송영주 최고위원 등 의원단들이 10일 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 긴급기자회견을 열고 이재명 대통령을 향해 청해부대 파견 동의안 수정안의 국무회의 상정 중단과 작전 구역 확대 계획 철회를 촉구했다. ⓒ 유성호



김종훈 진보당 대표는 "호르무즈 해협은 지금도 전쟁터이며 전쟁은 끝나지 않았고 언제 끝날지도 알 수 없다"라며 "이란과 미국의 군사적 대치와 충돌이 발생할 수 있는 위험한 해역으로 청해부대의 작전 구역을 확대하려는 것은 매우 위험한 결정이다"라고 지적했다.



이어 김종훈 대표는 정부와 더불어민주당을 향해 "파병이 아니라면 작전 구역을 왜 오만만까지 넓혀야 하느냐"라며 "기뢰 제거 부대는 왜 추가하려는 것이냐"라고 반문했다.



김 대표는 "미국의 요구에 성의를 표시하기 위해 꼼수까지 써가며 우리 청해부대를 보내야 하느냐"라고 규탄했다. 그는 "청해부대는 이란군과 맞서기 위해 만들어진 부대가 아니다"라며 "미국 트럼프 대통령의 한마디는 그렇게 무섭고 국민들의 눈은 무섭지 않느냐"라고 목소리를 높였다.



윤종오 원내대표는 "대통령이 전쟁에 관여하는 파병은 없다고 공언한 지 두 달도 지나지 않아 정부가 우회 파병의 길을 가려 한다"라며 "우리 군이 수집한 정찰 정보가 미군의 군사작전에 활용된다면 그 자체가 명백한 전쟁 개입이다"라고 지적했다. 이어 그는 "대한민국 헌법은 침략전쟁을 부인한다"라며 정부의 국무회의 안건 상정 포기와 파병 계획 철회를 요구했다.





큰사진보기 김종훈 진보당 당대표가 10일 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 청해부대 파견 동의안 수정안 국무회의 안건 상정 중단을 촉구하는 1인 시위를 진행하고 있다. ⓒ 유성호





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