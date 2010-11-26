큰사진보기 남대문경찰서 소속 경찰들과 중구청 공무원들이 10일 오후 3시 30분께 '남대문 스카프리오(스카프 아저씨)' 영업으로 유명세를 탄 남대문시장 한양사에 도착해 모인 인파를 해산시키고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 '남대문 스카프리오(스카프 아저씨)' 영업으로 유명세를 탄 남대문시장 한양사 앞에 10일 오후 2시 30분께 영업 시작을 기다리는 손님들이 가득 차 있다. ⓒ 권우성



남대문 시장 '스카프리오(스카프+디카프리오, 스카프 아저씨)'가 근무하는 한양사 앞에 10일 오후 경찰·중구청 직원들이 투입돼 모여 있는 손님들을 향해 해산을 안내하는 상황이 벌어졌다. 이날 오후 경찰에 안전사고 위험 신고가 접수된 데 따른 조치로 파악됐다.



10일 오전부터 한양사 앞은 '스카프리오'의 영업 시작을 기다리던 손님들로 인산인해를 이뤘다. '스카프리오'의 영업 여부를 알지 못하는 상태에서 대기하는 손님들이 늘어난 것.



<오마이뉴스>는 이날 한양사 앞에서 오후 3시 이후 경찰 서너 명이 도착한 것을 확인했다. 이어 소방관 3명이 도착했으나 응급상황이 발생하지 않아 철수했다. 뒤이어 중구청 직원 서너 명이 현장에 닿았다. 경찰·구청 측은 모여 있는 손님들에게 해산을 요청했으나 해산은 이뤄지지 않았다.



얼마 지나지 않아 경찰 수십 명이 도착해 "인파사고 안전 위험성 때문에 해산해주시기 바란다" "압사사고 신고가 들어왔다"고 재차 해산을 요청했다. 대부분 손님들은 해산 안내에 어리둥절한 채 자리를 지키다가 경찰이 핸드스피커와 호루라기를 동원해 해산에 나서자 오후 3시 40분께 자리를 떠났다.





큰사진보기 10일 오후 '남대문 스카프리오(스카프 아저씨)'로 유명해진 서울 중구 남대문시장 스카프 매장앞에 영업 시작을 기다리는 시민들이 모이는 가운데, 남대문경찰서에 '인파사고' 신고가 접수 되는 등 혼잡상황이 벌어지자 경찰 수십명과 중구청 직원들이 현장이 투입되어 모여 있던 사람들을 강제해산 시켰다. 핸드스피커와 호루라기 등으로 모여 있던 사람들을 해산시킨 경찰이 스카프 매장앞에 배치되어 사람들이 모이지 못하도록 안내하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 10일 오후 '남대문 스카프리오(스카프 아저씨)'로 유명해진 서울 중구 남대문시장 스카프 매장앞에 영업 시작을 기다리는 시민들이 모이는 가운데, 남대문경찰서에 '인파사고' 신고가 접수 되는 등 혼잡상황이 벌어지자 경찰 수십명과 중구청 직원들이 현장이 투입되어 모여 있던 사람들을 강제해산 시켰다. 핸드스피커와 호루라기 등으로 모여 있던 사람들을 해산시킨 경찰이 스카프 매장앞에 배치되어 사람들이 모이지 못하도록 안내하고 있다. ⓒ 권우성



남대문경찰서 측은 이날 <오마이뉴스>와의 통화에서 "오후 2시 59분경 '사람이 너무 많다'는 신고가 들어왔다"면서 "기동대, 파출소 등 현장 인력을 모두 투입해서 현장 안전 관리를 진행했다"고 설명했다.



오후 4시 현재 경찰이 한양사 앞과 주변 네거리를 통제하고, 손님들은 모두 해산한 상태다.



경찰의 해산 요청 과정에서 일부 손님들의 항의도 포착됐다. 한 손님은 "KTX를 타고 새벽에 왔다"면서 거칠게 항의하다가, 급기야 "남대문 망해라!" 등의 발언도 했다.





큰사진보기 10일 오후 '남대문 스카프리오(스카프 아저씨)'로 유명해진 서울 중구 남대문시장 스카프 매장앞에 영업 시작을 기다리는 시민들이 모이는 가운데, 남대문경찰서에 '인파사고' 신고가 접수 되는 등 혼잡상황이 벌어지자 경찰 수십명과 중구청 직원들이 현장이 투입되어 모여 있던 사람들을 강제해산 시켰다. 핸드스피커와 호루라기 등으로 모여 있던 사람들을 해산시킨 경찰이 스카프 매장앞에 배치되어 사람들이 모이지 못하도록 안내하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 10일 오후 '남대문 스카프리오(스카프 아저씨)'로 유명해진 서울 중구 남대문시장 스카프 매장앞에 영업 시작을 기다리는 시민들이 모이는 가운데, 남대문경찰서에 '인파사고' 신고가 접수 되는 등 혼잡상황이 벌어지자 경찰 수십명과 중구청 직원들이 현장이 투입되어 모여 있던 사람들을 강제해산 시켰다. 핸드스피커와 호루라기 등으로 모여 있던 사람들을 해산시킨 경찰이 스카프 매장앞에 배치되어 사람들이 모이지 못하도록 안내하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 10일 오후 '남대문 스카프리오(스카프 아저씨)'로 유명해진 서울 중구 남대문시장 스카프 매장앞에 영업 시작을 기다리는 시민들이 모이는 가운데, 남대문경찰서에 '인파사고' 신고가 접수 되는 등 혼잡상황이 벌어지자 경찰 수십명과 중구청 직원들이 현장이 투입되어 모여 있던 사람들을 강제해산 시켰다. 핸드스피커와 호루라기 등으로 모여 있던 사람들을 해산시킨 경찰이 스카프 매장앞에 배치되어 사람들이 모이지 못하도록 안내하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 10일 오후 '남대문 스카프리오(스카프 아저씨)'로 유명해진 서울 중구 남대문시장 스카프 매장앞에 영업 시작을 기다리는 시민들이 모이는 가운데, 남대문경찰서에 '인파사고' 신고가 접수 되는 등 혼잡상황이 벌어지자 경찰 수십명과 중구청 직원들이 현장이 투입되어 모여 있던 사람들을 강제해산 시켰다. 핸드스피커와 호루라기 등으로 모여 있던 사람들을 해산시킨 경찰이 스카프 매장앞에 배치되어 사람들이 모이지 못하도록 안내하고 있다. ⓒ 권우성









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