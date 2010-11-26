큰사진보기 [오마이포토] 청해부대 꼼수파병 철회 촉구 청와대 에워싸는 평화행동 ⓒ 이정민



미국 침략전쟁 중단 한국군 파병반대 긴급행동 주최로 10일 오전 서울 종로구 광화문 일대와 청와대 앞에서 '청해부대 꼼수파병 철회 촉구 청와대 에워싸는 평화행동'이 진행되고 있다.



청해부대 작전지역 확대 및 전력증강안이 논의될 것으로 예정된 국무회의 시간에 맞춰 '청와대 에워싸는 평화행동'에 참가한 참석자들은 "청해부대 꼼수파병은 이재명 정부의 '전쟁 개입하는 파병은 없다'는 약속과도 배치되며, 침략전쟁 가담을 부정하는 헌법정신에도 어긋난다"고 강조하고 '침략전쟁 불참' 약속 이행과 파병안 철회를 촉구했다.





큰사진보기 청해부대 꼼수파병 철회 촉구 청와대 에워싸는 평화행동 미국 침략전쟁 중단 한국군 파병반대 긴급행동 주최로 10일 오전 서울 종로구 광화문 일대와 청와대 앞에서 '청해부대 꼼수파병 철회 촉구 청와대 에워싸는 평화행동'이 진행되고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 청해부대 꼼수파병 철회 촉구 청와대 에워싸는 평화행동 미국 침략전쟁 중단 한국군 파병반대 긴급행동 주최로 10일 오전 서울 종로구 광화문 일대와 청와대 앞에서 '청해부대 꼼수파병 철회 촉구 청와대 에워싸는 평화행동'이 진행되고 있다. ⓒ 이정민





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