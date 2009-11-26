



미국침략전쟁중단 한국군파병반대긴급행동(이하 파병반대 긴급행동)이 9일 오전 서울 종로구 청와대 앞에서 '정부의 위험천만한 청해부대 작전범위 확대 시도 규탄 및 파견연장 수정동의안 철회 촉구 기자회견'을 하고 있다.



파병반대 긴급행동은 "10일로 예정된 국무회의 의결을 앞둔 파병 연장 동의안은 단순한 파견 연장이 아니라 사실상의 꼼수, 편법 파병으로, 이재명 대통령이 국민 앞에 공언했던 '전쟁에 관여하는 파병은 없다'라는 약속을 정면으로 위배한다"며 "미국의 이란 전쟁은 명백히 불법적 침략전쟁이며, 대한민국 헌법 제5조 1항은 침략적 전쟁을 부인하고 있다"고 강조했다.



이들은 "미국 내에서조차 비판 여론이 고조된 가운데 트럼프의 중간선거 참패 주요 요인으로 거론되는 상황에서, 헌법에 위배되는 불의의 침략전쟁에 1호 군사지원국을 자임하고 나선 것은 지나친 굴종"이라며 "위헌적 내란세력을 심판한 토대 위에 탄생한 정부가 헌법에 위배되는 정책을 고집하는 것 역시 있을 수 없는 일"이라고 일갈했다.



파병반대 긴급행동은 "만일 국무회의에서 파병안을 가결하고 국회 역시 동의안을 가결처리 한다면, 이 위헌적 행태에 대한 주권자들의 엄중한 심판에 직면하게 될 것"이라고 경고하고 "전쟁개입 파병 없다"라는 약속을 지킬 것을 촉구했다.



