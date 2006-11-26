큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성





6일 오후 서울 중구 남대문시장에서 스카프 6장을 1만 원에 판매하는 일명 '스카프 아저씨' 또는 '스카프리오'가 특유의 입담으로 화제를 모으면서 전국에서 그를 보기 위해 방문객이 몰렸다. 이에 대기 줄 정리와 혼잡 방지를 위해 경호 직원들이 배치되고 통제선까지 설치됐다.





큰사진보기 스카프 고르던 손님의 요청에 사진 촬영을 하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 형광 조끼 입은 경호직원들이 질서 정리를 하고 있다. 혼잡하지 않고 안전사고 예방을 위해 줄 선 손님들을 10명씩 끊어서 스카프를 고르는 매대앞으로 안내하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 손님과 관광객, 주변 직장인들 한꺼번에 몰려들어 혼잡도가 높아지는 점심식사 시간 즈음에 경찰들이 매장앞 사거리에 배치되어 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 길게 줄 서서 스카프 매장 입장을 대기하는 사람들. ⓒ 권우성





큰사진보기 손님들을 향해 웃어주는 '스카프 아저씨'. ⓒ 권우성





큰사진보기 스카프 매장앞에 사람들이 몰려 있다. 최근 남대문시장은 관광객들과 내국인들로 북적이고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 스카프 매장 건너편에 대기자들 수십명이 줄 서 있다. ⓒ 권우성











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