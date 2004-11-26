큰사진보기 [오마이포토] 마이크 내리는 김민석 대표 ⓒ 남소연



신천지 교인의 집단 입당 의혹 제기와 관련해 의원들에게 직접 사과하며 수습에 나선 김민석 더불어민주당 대표(왼쪽)가 4일 국회에서 열린 최고위원회의에서 한병도 원내대표와 귓속말을 하며 마이크를 내리고 있다.





큰사진보기 굳은 표정의 김민석 대표 신천지 교인의 집단 입당 의혹 제기와 관련해 의원들에게 직접 사과하며 수습에 나선 김민석 더불어민주당 대표가 4일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 김민석 대표 비판하는 이성윤 최고위원 이성윤 더불어민주당 최고위원(왼쪽 세 번째)이 4일 국회에서 열린 최고위원회의에서 신천지 교인의 집단 입당 의혹 제기와 관련해 전날 비공개 의원총회에서 사과한 김민석 더불어민주당 대표(맨 왼쪽)를 비판하고 있다. 왼쪽부터 김 대표, 박선원 이성윤 전용기 최고위원. ⓒ 남소연





큰사진보기 김민석 대표 비판하는 한민수 최고위원 한민수 더불어민주당 최고위원(왼쪽)이 4일 국회에서 열린 최고위원회의에서 신천지 교인의 집단 입당 의혹 제기와 관련해 전날 비공개 의원총회에서 사과한 김민석 더불어민주당 대표(오른쪽)를 비판하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 귓속말하는 김민석-한병도 신천지 교인의 집단 입당 의혹 제기와 관련해 의원들에게 직접 사과하며 수습에 나선 김민석 더불어민주당 대표(왼쪽)가 4일 국회에서 열린 최고위원회의에서 한병도 원내대표와 귓속말을 하고 있다. ⓒ 남소연









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