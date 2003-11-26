



전국이주인권시민사회노동단체 및 연대시민들이 3일 오전 서울 종로구 청와대 앞에서 '이재명 대통령의 이주민 관련 차별발언 규탄 기자회견'을 하고 있다.



참석자들은 "대통령이 대한민국의 경제와 사회 구조를 지탱하는 핵심 축인 이주노동자와 다문화 가족을 '경제적 효용성'이라는 좁은 잣대로 평가한 것은 대단히 부적절한 인식"이며 "온라인 공간에서 반이주민 혐오 표현이 폭발적으로 확산하는 기폭제가 되었다"고 성토했다. 또한 "사실 왜곡에 기반한 '외국인 국민연금 무임승차' 낙인, 이주노동자의 경제적 기여를 지운 인식, '불공정'과 '특혜'라는 프레임으로 다문화 가족과 소수자를 배제하려는 시도" 등을 규탄했다.



이어 이들은 이 대통령이 발언의 취지가 왜곡돼 억울하다면 "정부는 이주노동자가 정당하게 땀 흘려 기여한 만큼 국민연금 등 사회보장 제도의 혜택을 온전히 누릴 수 있도록 제도 내 외국인 차별 조항부터 선제적으로 해소할 것. 진심으로 농어촌 현장에 내국인 고용을 확대하고 싶은 발언이었다면 이주노동자의 열악한 노동 환경을 방치하는 주범이자 농어업 노동자를 법적 보호 사각지대에 몰아넣은 근로기준법 제63조(적용의 제외)부터 개정할 것. 온라인을 뒤덮는 반이주민 혐오와 갈등에 대한 책임을 지고 사과할 것" 등을 촉구했다.



