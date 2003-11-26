큰사진보기 지방분권균형발전부산시민연대, 부산시민단체협의회 등 부산지역 141개 단체가 3일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 <국제신문> 회생계획 인가를 촉구하고 있다. ⓒ 김보성



141개 시민사회단체가 3일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열어 기업회생 절차를 밟고 있는 <국제신문>의 조속한 정상화를 촉구하고 나섰다. 지방분권균형발전부산시민연대, 부산시민단체협의회 등은 부산회생법원에 회생계획의 인가를 요청하는 탄원서를 이날 법원에 제출했다.



경영난 속에 임금·퇴직금 체불 사태가 발생하자 <국제신문> 구성원들은 2024년 12월 기업회생을 신청했다. 이후 법원의 기업회생절차 개시 결정으로 인수·합병(M&A) 과정에 들어갔지만, 문제는 해결되지 않았다. 새 인수예정자를 찾았으나 대주주인 능인선원(원장 지광스님)이 동의하지 않은 탓이다.



이를 지적한 여러 시민사회단체는 "지역신문의 위기는 단순한 한 언론의 경영 위기가 아닌 지역의 현실을 기록하고 권력을 감시하며 시민의 목소리를 공론장으로 연결하는 민주주의 기반의 위기"라며 법원의 현명한 판단을 호소했다.



수십 년 역사의 <국제신문>을 지켜야 한단 목소리는 정치권으로도 확산하고 있다. 지난달 국회 기후에너지환경노동위 국정감사에서는 증인으로 출석하지 않은 지광스님에 대한 질타가 쏟아졌고, 더불어민주당·국민의힘·진보당·개혁신당 등 국회의원 97명은 '정상화 촉구 서명'에 동참하며 사태 해결을 요구했다.



전재수 부산시장 역시 국제신문 비대위 천막농성장을 찾아 지지 의사를 밝힌 데 이어 지광스님에게 결단을 당부하는 공식 서한을 보냈다. 언론단체는 <국제신문>이 문을 닫는다면 그 피해가 시민들에게 전가될 것이라고 우려했다. 언론공공성지키기부산연대는 "지역 언론을 파탄 낸 책임을 지고 경영에서 손을 떼야 한다"며 능인선원을 향해 결별을 압박했다.





큰사진보기 지방분권균형발전부산시민연대, 부산시민단체협의회 등 부산지역 141개 단체가 3일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 <국제신문> 회생계획 인가를 촉구하고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 지방분권균형발전부산시민연대, 부산시민단체협의회 등 부산지역 141개 단체가 3일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 <국제신문> 회생계획 인가를 촉구하고 있다. ⓒ 김보성

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