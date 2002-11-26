큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성



일본 평화헌법 공포 80주년을 하루 앞둔 2일, 한국 시민사회 단체들이 일본 정부를 향해 '재무장과 개헌 시도를 중단하라'고 촉구했다.



자주통일평화연대, 한일역사정의평화행동, 전국민주노동조합총연맹, 일본군성노예제 문제해결을 위한 정의기억연대 등 479개 시민사회단체는 이날 오전 서울 종로구 일본대사관 앞에서 '일본 평화헌법 공포 80년에 즈음한 각계 공동선언' 기자회견을 열었다.



1946년 11월 3일 공포된 일본 헌법은 제9조에 전쟁 포기와 전력 불보유, 교전권 부인을 명시하고 있다. 단체들은 기자회견문에서 이 조항을 '다시는 전쟁을 일으키지 않겠다는 역사적 약속'이라고 규정했다.





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참가자들은 일본 정부가 안보 3문서 개정으로 적기지 공격능력 보유를 공식화하고, 지난 4월 방위장비 수출 규제를 대폭 완화했으며, 핵추진 잠수함 도입과 비핵 3원칙 재검토까지 거론하고 있다고 비판했다. 그리고 "다카이치 총리가 내년 헌법 발효 80년을 계기로 군대 보유를 명문화하는 개헌안을 상정하겠다고 밝혔다"면서 "야스쿠니 신사 참배와 역사 교과서 왜곡, 독도 영유권 주장도 함께 규탄했다. 아울러 한미일, 한일 군사협력이 일본 재무장을 뒷받침하고 있다"고 우려했다.



단체들은 '평화헌법 개악 시도 즉각 중단' '공격능력 확보를 위한 무기 증강과 핵무장 논의 중단' '식민지배, 침략전쟁 역사왜곡 중단과 피해자 사죄 및 배상' '한국 정부의 한일, 한미일 군사협력 중단' 등을 요구하며 "평화헌법 공포 80년, 우리가 지켜야 할 것은 전쟁할 권리가 아니라 평화롭게 살아갈 권리"라고 강조했다.



기자회견 참가자들은 회견문 낭독을 마친 후 다카이치 총리 사진과 '군대 보유' '선제 공격' '살상무기 수출' '전쟁' 등이 적힌 판에 '평화' 스티커를 붙이는 퍼포먼스를 벌였다.





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