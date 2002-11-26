큰사진보기 [오마이포토] 대통령 퇴장 전 퇴장하는 국민의힘 ⓒ 국회사진기자단



이재명 대통령이 2일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 제439회 국회(정기회) 제11차 본회의에서 2027년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 시정연설을 마치자 국민의힘 의원들이 퇴장하고 있다.





큰사진보기 이재명 대통령이 2일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 제439회 국회(정기회) 제11차 본회의에서 2027년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 시정연설을 마치자 국민의힘 의원들이 퇴장하고 있다. ⓒ 국회사진기자단





큰사진보기 이재명 대통령이 2일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 제439회 국회(정기회) 제11차 본회의에서 2027년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 시정연설을 마치고 조정식 국회의장과 악수하고 있다. ⓒ 국회사진기자단





큰사진보기 이재명 대통령이 2일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 제439회 국회(정기회) 제11차 본회의에서 2027년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 시정연설을 마친 후 퇴장하는 국민의힘 의원들을 바라보고 있다. ⓒ 국회사진기자단





큰사진보기 이재명 대통령이 2일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 제439회 국회(정기회) 제11차 본회의에서 2027년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 시정연설을 마치고 나서자 국민의힘 의원들이 퇴장하고 있다. ⓒ 국회사진기자단





큰사진보기 이재명 대통령이 2일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 제439회 국회(정기회) 제11차 본회의에서 2027년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 시정연설에 앞서 국민의힘 의원들을 향해 인사하고 있다. 국민의힘 의원들은 책상 모니터에 '1400조 나라빚+162조 미래빚더미기금' '사법부 겁박 중단! 재판 독립 수호!' 피켓을 붙이고 있다. ⓒ 국회사진기자단













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