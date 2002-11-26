큰사진보기 [오마이포토] 집단소송법 제정을 위한 시민 10만 서명 캠페인 ⓒ 이정민



소비자 보호를 위한 집단소송법 제정연대 한국소비자단체협의회, 경실련, 디지털정의네트워크, 민생경제연구소, 민변, 정보인권연구소, 참여연대가 2일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 '집단소송법 제정을 위한 시민 10만 서명 캠페인 돌입 기자회견'을 하고 있다.



이들은 "4월 이후 멈춘 집단소송법 제정 논의는 정기국회가 반환점을 지난 지금까지 다시 시작되지 않고 있다"며 "그 사이 소비자·시민 피해는 계속되어 통신사, 쿠팡, 티빙, 듀오, 금융권 등 개인정보 유출은 셀 수 없이 반복되고 가습기살균제 참사는 15년이 지나도록 피해가 끝나지 않았다. 밀가루·설탕 담합으로 손해를 본 자영업자들도 배상받을 길이 막막하다"고 지적했다.



또한 "피해자 한 사람 한 사람이 거대 기업을 상대로 싸워야 하는 지금의 구조로는 이런 피해를 제대로 구제할 수 없다"며 "이에 집단소송법의 제정을 바라는 시민의 목소리를 직접 모아 국회에 전달하기 위해 시민 10만 서명 캠페인에 돌입하고, 올해 안에 집단소송법이 제정되도록 시민과 함께 국회를 압박해 나갈 예정"이라고 밝혔다.





큰사진보기 집단소송법 제정을 위한 시민 10만 서명 캠페인 소비자 보호를 위한 집단소송법 제정연대 한국소비자단체협의회, 경실련, 디지털정의네트워크, 민생경제연구소, 민변, 정보인권연구소, 참여연대 주최로 2일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열린 '집단소송법 제정을 위한 시민 10만 서명 캠페인 돌입 기자회견'에서 참석자들이 고 서영철 전국가습기살균제참사피해자연대 대표를 추모하는 묵념을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 집단소송법 제정을 위한 시민 10만 서명 캠페인 소비자 보호를 위한 집단소송법 제정연대 한국소비자단체협의회, 경실련, 디지털정의네트워크, 민생경제연구소, 민변, 정보인권연구소, 참여연대가 2일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 '집단소송법 제정을 위한 시민 10만 서명 캠페인 돌입 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 집단소송법 제정을 위한 시민 10만 서명 캠페인 소비자 보호를 위한 집단소송법 제정연대 한국소비자단체협의회, 경실련, 디지털정의네트워크, 민생경제연구소, 민변, 정보인권연구소, 참여연대가 2일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 '집단소송법 제정을 위한 시민 10만 서명 캠페인 돌입 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 집단소송법 제정을 위한 시민 10만 서명 캠페인 소비자 보호를 위한 집단소송법 제정연대 한국소비자단체협의회, 경실련, 디지털정의네트워크, 민생경제연구소, 민변, 정보인권연구소, 참여연대가 2일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 '집단소송법 제정을 위한 시민 10만 서명 캠페인 돌입 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 집단소송법 제정을 위한 시민 10만 서명 캠페인 소비자 보호를 위한 집단소송법 제정연대 한국소비자단체협의회, 경실련, 디지털정의네트워크, 민생경제연구소, 민변, 정보인권연구소, 참여연대가 2일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 '집단소송법 제정을 위한 시민 10만 서명 캠페인 돌입 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 집단소송법 제정을 위한 시민 10만 서명 캠페인 소비자 보호를 위한 집단소송법 제정연대 한국소비자단체협의회, 경실련, 디지털정의네트워크, 민생경제연구소, 민변, 정보인권연구소, 참여연대가 2일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 '집단소송법 제정을 위한 시민 10만 서명 캠페인 돌입 기자회견'을 마친 뒤 1인 시위를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 집단소송법 제정을 위한 시민 10만 서명 캠페인 소비자 보호를 위한 집단소송법 제정연대 한국소비자단체협의회, 경실련, 디지털정의네트워크, 민생경제연구소, 민변, 정보인권연구소, 참여연대가 2일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 '집단소송법 제정을 위한 시민 10만 서명 캠페인 돌입 기자회견'을 마친 뒤 1인 시위를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 집단소송법 제정을 위한 시민 10만 서명 캠페인 소비자 보호를 위한 집단소송법 제정연대 한국소비자단체협의회, 경실련, 디지털정의네트워크, 민생경제연구소, 민변, 정보인권연구소, 참여연대가 2일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 '집단소송법 제정을 위한 시민 10만 서명 캠페인 돌입 기자회견'을 마친 뒤 서명 캠페인을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 집단소송법 제정을 위한 시민 10만 서명 캠페인 소비자 보호를 위한 집단소송법 제정연대 한국소비자단체협의회, 경실련, 디지털정의네트워크, 민생경제연구소, 민변, 정보인권연구소, 참여연대가 2일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 '집단소송법 제정을 위한 시민 10만 서명 캠페인 돌입 기자회견'을 마친 뒤 서명 캠페인을 하고 있다. ⓒ 이정민













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