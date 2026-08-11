큰사진보기 [오마이포토] 금관문화훈장 받은 '국민 아버지' 고 최불암 ⓒ 사진공동취재단



고 최불암 배우가 문화훈장 가운데 최고 등급인 금관문화훈장(1등급)을 받았다.



최휘영 문화체육관광부 장관은 30일 오후 정부를 대표해 29일 별세한 고인의 유족에게 훈장을 전달했다. 문화훈장은 문화 예술 발전을 통해 국민 문화 향상과 국가 발전에 이바지한 공적이 뚜렷한 사람에게 수여하는 것이다.



고 최불암 배우는 1959년 연극 '햄릿'으로 데뷔했다. 1967년 서울중앙방송(현 KBS) 특채 탤런트로 텔레비전에 진출한 뒤 MBC 드라마 '수사반장'의 박영한 반장, '전원일기'의 양촌리 김 회장 등을 연기하며 '국민 아버지'로 불렸다. 고인의 빈소는 서울 송파구 아산병원에 마련됐으며, 장례는 초록우산 어린이재단장으로 치러진다. 발인은 11월 2일 오전 7시.





큰사진보기 '국민 아버지' 최불암 배우 별세 고 최불암 배우의 빈소가 30일 오전 서울 송파구 아산병원 장례식장에 마련됐다. 고인은 건강 악화로 14년간 진행해 오던 KBS 1TV '한국인의 밥상'을 그만 둔 뒤 입원 치료를 이어오던 중 29일 밤 10시께 별세했다. 유족으로는 배우 김민자와 아들 동녘, 딸 동비 씨가 있다. 향년 87세. 1939년 인천에서 태어난 고 최불암 배우는 1959년 연극 '햄릿'으로 데뷔했다. 1967년 서울중앙방송(현 KBS) 특채 탤런트로 텔레비젼에 진출한 뒤 MBC 드라마 '수사반장'의 박영한 반장, '전원일기'의 양촌리 김 회장 등을 연기하며 '국민 아버지'로 불렸다. 고인의 장례는 초록우산 어린이재단장으로 진행될 예정이다. 발인은 11월 2일 오전 7시. ⓒ 사진공동취재단





큰사진보기 금관문화훈장 받은 '국민 아버지' 고 최불암 고 최불암 배우가 문화훈장 가운데 최고 등급인 금관문화훈장(1등급)을 받았다. 최휘영 문화체육관광부 장관은 30일 오후 정부를 대표해 29일 별세한 고인의 유족에게 훈장을 전달했다. 문화훈장은 문화 예술 발전을 통해 국민 문화 향상과 국가 발전에 이바지한 공적이 뚜렷한 사람에게 수여하는 훈장이다. ⓒ 사진공동취재단





큰사진보기 금관문화훈장 받은 '국민 아버지' 고 최불암 고 최불암 배우가 문화훈장 가운데 최고 등급인 금관문화훈장(1등급)을 받았다. 최휘영 문화체육관광부 장관은 30일 오후 정부를 대표해 29일 별세한 고인의 유족에게 훈장을 전달했다. 문화훈장은 문화 예술 발전을 통해 국민 문화 향상과 국가 발전에 이바지한 공적이 뚜렷한 사람에게 수여하는 훈장이다. ⓒ 사진공동취재단





큰사진보기 금관문화훈장 받은 '국민 아버지' 고 최불암 고 최불암 배우가 문화훈장 가운데 최고 등급인 금관문화훈장(1등급)을 받았다. 최휘영 문화체육관광부 장관은 30일 오후 정부를 대표해 29일 별세한 고인의 유족에게 훈장을 전달했다. 문화훈장은 문화 예술 발전을 통해 국민 문화 향상과 국가 발전에 이바지한 공적이 뚜렷한 사람에게 수여하는 훈장이다. ⓒ 사진공동취재단

















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