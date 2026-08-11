큰사진보기 [오마이포토] 국감 받는 편무삼 국방방첩본부장 ⓒ 국회사진기자단



편무삼 국방방첩본부장이 30일 국방방첩본부에서 열린 국회 정보위원회의 국방방첩본부에 대한 국정감사에 출석해 있다.





큰사진보기 편무삼 국방방첩본부장이 30일 국방방첩본부에서 열린 국회 정보위원회의 국방방첩본부에 대한 국정감사에 출석하고 있다. ⓒ 국회사진기자단





큰사진보기 30일 국방방첩본부에서 편무삼 국방방첩본부장 등이 출석한 가운데 열린 국회 정보위원회의 국방방첩본부에 대한 국정감사에서 이양수 정보위원장이 의사봉을 두드리고 있다. ⓒ 국회사진기자단





큰사진보기 30일 국방방첩본부에서 열린 국회 정보위원회의 국방방첩본부에 대한 국정감사에서 이양수 정보위원장과 여야 감사위원이 편무삼 국방방첩본부장에게 경호장비에 대한 설명을 듣고 있다. ⓒ 국회사진기자단





큰사진보기 30일 국방방첩본부에서 열린 국회 정보위원회의 국방방첩본부에 대한 국정감사에 앞서 이양수 정보위원장과 여야 감사위원, 편무삼 국방방첩본부장 등이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 국회사진기자단









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