[오마이포토] 국감 받는 편무삼 국방방첩본부장 ⓒ 국회사진기자단
편무삼 국방방첩본부장이 30일 국방방첩본부에서 열린 국회 정보위원회의 국방방첩본부에 대한 국정감사에 출석해 있다.
편무삼 국방방첩본부장이 30일 국방방첩본부에서 열린 국회 정보위원회의 국방방첩본부에 대한 국정감사에 출석하고 있다. ⓒ 국회사진기자단
30일 국방방첩본부에서 편무삼 국방방첩본부장 등이 출석한 가운데 열린 국회 정보위원회의 국방방첩본부에 대한 국정감사에서 이양수 정보위원장이 의사봉을 두드리고 있다. ⓒ 국회사진기자단
30일 국방방첩본부에서 열린 국회 정보위원회의 국방방첩본부에 대한 국정감사에서 이양수 정보위원장과 여야 감사위원이 편무삼 국방방첩본부장에게 경호장비에 대한 설명을 듣고 있다. ⓒ 국회사진기자단
30일 국방방첩본부에서 열린 국회 정보위원회의 국방방첩본부에 대한 국정감사에 앞서 이양수 정보위원장과 여야 감사위원, 편무삼 국방방첩본부장 등이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 국회사진기자단
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고