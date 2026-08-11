큰사진보기 [오마이포토] 고발 당하는 이재명 대통령과 오세훈 서울시장 ⓒ 이정민



국민의힘 주진우 의원이 29일 오전 서울 종로구 서울경찰청에 '이재명 대통령과 김혜경 여사의 황제골프 특혜 의혹 고발장'을 제출하고 있다.(위 사진)



더불어민주당 오세훈 한강버스 비리 은폐 진상조사단 이해식, 박주민, 이용선 의원이 29일 오전 서울 종로구 서울경찰청에서 '오세훈 서울시장 공직선거법 위반(허위사실공표) 혐의 고발장'을 제출하고 있다.





큰사진보기 국민의힘 주진우 의원, 이재명 대통령 부부 고발 국민의힘 주진우 의원이 29일 오전 서울 종로구 서울경찰청 앞에서 '이재명 대통령과 김혜경 여사의 황제골프 특혜 의혹 고발장'을 제출하기 위해 이동하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 국민의힘 주진우 의원, 이재명 대통령 부부 고발 국민의힘 주진우 의원이 29일 오전 서울 종로구 서울경찰청 앞에서 '이재명 대통령과 김혜경 여사의 황제골프 특혜 의혹 고발장'을 제출하기 위해 이동하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 국민의힘 주진우 의원, 이재명 대통령 부부 고발 국민의힘 주진우 의원이 29일 오전 서울 종로구 서울경찰청 앞에서 '이재명 대통령과 김혜경 여사의 황제골프 특혜 의혹 고발장'을 제출하기 위해 이동하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 국민의힘 주진우 의원, 이재명 대통령 부부 고발 국민의힘 주진우 의원이 29일 오전 서울 종로구 서울경찰청에 '이재명 대통령과 김혜경 여사의 황제골프 특혜 의혹 고발장'을 제출하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 국민의힘 주진우 의원, 이재명 대통령 부부 고발 국민의힘 주진우 의원이 29일 오전 서울 종로구 서울경찰청 앞에서 '이재명 대통령과 김혜경 여사의 황제골프 특혜 의혹 고발장'을 제출하기 위해 이동하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 민주당 오세훈 한강버스 비리 은폐 진상조사단, 오세훈 서울시장 고발 더불어민주당 오세훈 한강버스 비리 은폐 진상조사단이 29일 오전 서울 종로구 서울경찰청에서 '오세훈 서울시장 공직선거법 위반(허위사실공표) 혐의 고발장'을 제출하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 민주당 오세훈 한강버스 비리 은폐 진상조사단, 오세훈 서울시장 고발 더불어민주당 오세훈 한강버스 비리 은폐 진상조사단 이해식, 박주민, 이용선 의원이 29일 오전 서울 종로구 서울경찰청에서 '오세훈 서울시장 공직선거법 위반(허위사실공표) 혐의 고발장'을 제출하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 민주당 오세훈 한강버스 비리 은폐 진상조사단, 오세훈 서울시장 고발 더불어민주당 오세훈 한강버스 비리 은폐 진상조사단 이해식, 박주민, 이용선 의원이 29일 오전 서울 종로구 서울경찰청에서 '오세훈 서울시장 공직선거법 위반(허위사실공표) 혐의 고발장'을 제출하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 민주당 오세훈 한강버스 비리 은폐 진상조사단, 오세훈 서울시장 고발 더불어민주당 오세훈 한강버스 비리 은폐 진상조사단 이용선, 박주민, 이해식 의원이 29일 오전 서울 종로구 서울경찰청에서 '오세훈 서울시장 공직선거법 위반(허위사실공표) 혐의 고발장'을 제출하고 있다. ⓒ 이정민

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