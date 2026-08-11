[오마이포토] 국감장 나온 이종석 국가정보원장 ⓒ 남소연
이종석 국가정보원장이 29일 서울 국가정보원 청사에서 열린 국회 정보위원회 국가정보원에 대한 국정감사에 출석해 있다.
이종석 국가정보원장이 29일 서울 국가정보원 청사에 도착한 이양수 국회 정보위원장과 악수하고 있다. ⓒ 남소연
이종석 국가정보원장이 29일 서울 국가정보원 청사에 도착한 이양수 국회 정보위원장과 함께 들어서고 있다. ⓒ 남소연
이종석 국가정보원장(가운데)이 29일 서울 국가정보원 청사에서 열린 국회 정보위원회 국가정보원에 대한 국정감사에 출석하고 있다. ⓒ 남소연
국가정보원 김희수 기획조정실장(왼쪽부터), 이동수 제1차장, 이종석 원장, 김호홍 제2차장, 김창섭 제3차장이 29일 서울 국가정보원 청사에서 열린 국회 정보위원회 국가정보원에 대한 국정감사에 출석해 있다. ⓒ 남소연
이종석 국가정보원장이 29일 서울 국가정보원 청사에서 열린 국회 정보위원회 국가정보원에 대한 국정감사에 출석해 있다. ⓒ 남소연
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