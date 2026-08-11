큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성



28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안에서 남쪽을 향해 자주포 3대를 배치한 북한군이 반복해서 사격 훈련을 하고 있다.



북한군은 소총을 들고 자주포 앞으로 달려나와 사격자세를 취했고, 자주포에는 '조선인민의 철천지 원수 미제침략자들을 소멸하라!'라는 구호가 적혀 있다.





큰사진보기 28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안에서남쪽을 향해 자주포 3대를 배치한 북한군이 반복해서 사격 훈련을 하고 있다. 자주포에는 ‘조선인민의 철천지 원수 미제침략자들을 소멸하라’는 구호가 적혀 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안에서남쪽을 향해 자주포 3대를 배치한 북한군이 반복해서 사격 훈련을 하고 있다. 자주포에는 ‘조선인민의 철천지 원수 미제침략자들을 소멸하라’는 구호가 적혀 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안에서남쪽을 향해 자주포 3대를 배치한 북한군이 반복해서 사격 훈련을 하고 있다. 북한군이 소총을 들고 자주포앞으로 달려나와 사격자세를 하고 있다. 자주포에는 ‘조선인민의 철천지 원수 미제침략자들을 소멸하라’는 구호가 적혀 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안지역. 국경선 요새화 작업으로 생긴 전기철책과 전술도로가 해안을 따라 만들어져 있으며, 북한군 자주포 3대가 남쪽을 향해 배치되어 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안지역에 북한군 자주포가 남쪽을 향해 배치되어 있다. 자주포에는 ‘조선인민의 철천지 원수 미제침략자들을 소멸하라’는 구호가 적혀 있다. ⓒ 권우성









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