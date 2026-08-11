큰사진보기 [오마이포토] 선관위 특검, 올림픽공원 보관 6·3 지방선거 투표용지 공개 검증 ⓒ 사진공동취재단



이태한 선거관리위원회 특별검사팀 관계자와 사무원, 참관단이 28일 오전 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 6·3 지방선거 투표용지 공개검증을 준비하고 있다.





큰사진보기 이태한 선거관리위원회 특별검사가 28일 선관위 특검의 6·3 지방선거 투표용지 공개검증이 열리는 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 입장하고있다. ⓒ 사진공동취재단





큰사진보기 28일 선관위 특검의 6·3 지방선거 투표용지 공개검증이 열리는 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 검증참관인으로 참석한 국민의힘 장동혁 대표가 참관 현장의 촬영 불가 방침을 두고 이태한 특검과 대화를 나누고 있다. ⓒ 사진공동취재단





큰사진보기 장동혁 국민의힘 대표와 국민의힘 현장 검증단이 28일 오전 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 열린 선관위 특검 올림픽공원 현장 검증을 위해 참석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단









추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기