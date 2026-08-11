큰사진보기 [오마이포토] 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회 ⓒ 이정민



10.29 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회가 27일 오전 서울 중구 한국프레스센터 기자회견장에서 열렸다. 한 유가족이 울분을 참는 듯한 모습으로 보고회를 지켜보고 있다.





큰사진보기 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회 10.29 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회가 27일 오전 서울 중구 한국프레스센터 기자회견장에서 열렸다. 송두환 위원장과 위원들, 유가족들 등이 참사 희생자에 대한 묵념을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회 10.29 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회가 27일 오전 서울 중구 한국프레스센터 기자회견장에서 열리고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회 10.29 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회가 27일 오전 서울 중구 한국프레스센터 기자회견장에서 열렸다. 외국인 희생자 유가족들이 보고를 들으며 침통해하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회 10.29 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회가 27일 오전 서울 중구 한국프레스센터 기자회견장에서 열렸다. 외국인 희생자 유가족들이 보고를 들으며 침통해 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회 10.29 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회가 27일 오전 서울 중구 한국프레스센터 기자회견장에서 열렸다. 외국인 희생자 유가족들이 보고를 들으며 침통해하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회 10.29 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회가 27일 오전 서울 중구 한국프레스센터 기자회견장에서 열리고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회 10.29 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회가 27일 오전 서울 중구 한국프레스센터 기자회견장에서 열렸다. 유가족과의 질의응답 시간없이 중간보고회가 끝나자 유가족들이 송두환 위원장과 위원들에게 항의하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회 10.29 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회가 27일 오전 서울 중구 한국프레스센터 기자회견장에서 열렸다. 유가족과의 질의응답 시간 없이 중간보고회가 끝나자 유가족들이 송두환 위원장과 위원들에게 항의하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회 10.29 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회가 27일 오전 서울 중구 한국프레스센터 기자회견장에서 열렸다. 유가족과의 질의응답 시간없이 마친 중간보고회가 유가족들의 항의로 재개된 뒤 질의응답 시간이 진행되고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회 10.29 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회가 27일 오전 서울 중구 한국프레스센터 기자회견장에서 열렸다. 유가족과의 질의응답 시간 없이 마친 중간보고회가 유가족들의 항의로 재개된 뒤 송두환 위원장(오른쪽 아래)이 외국인 희생자 유가족의 질의를 듣고 있다 ⓒ 이정민





큰사진보기 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회 10.29 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회가 27일 오전 서울 중구 한국프레스센터 기자회견장에서 열렸다. 유가족과의 질의응답 시간 없이 마친 중간보고회가 유가족들의 항의로 재개된 뒤 송두환 위원장이 유가족들의 질의를 듣고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회 10.29 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회가 27일 오전 서울 중구 한국프레스센터 기자회견장에서 열렸다. 유가족과의 질의응답 시간없이 마친 중간보고회가 유가족들의 항의로 재개된 뒤 외국인 희생자 유가족이 질의를 하며 눈물을 흘리고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회 10.29 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회가 27일 오전 서울 중구 한국프레스센터 기자회견장에서 열렸다. 유가족과의 질의응답 시간 없이 마친 중간보고회가 유가족들의 항의로 재개된 뒤 질의응답 시간이 진행되고 있다. ⓒ 이정민









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