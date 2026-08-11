[현장영상] 김건희 곧 풀려난다? 남부구치소 직접 가봤습니다 ⓒ 권우성 관련영상보기





큰사진보기 27일 오전 서울 구로구 남부구치소앞에 윤석열-김건희 부부 지지자들이 내건 현수막들이 걸려 있다. ⓒ 권우성



김건희씨의 구속 연장 여부가 결정될 27일 오전, 그가 수감돼 있는 서울 남부구치소 앞은 비교적 한산했다.



서울 남부구치소 앞 펜스에는 윤석열·김건희 부부 지지자들이 제작한 현수막 등 선전물과 성조기 등이 걸려 있었다.



한 지지자는 27일 대법원이 김건희씨에 대한 추가 구속영장을 발부하지 않길 바라는 마음을 편지로 표현했다.





큰사진보기 27일 오전 서울 구로구 남부구치소앞에 윤석열-김건희 부부 지지자들이 내건 현수막들이 걸려 있다. ⓒ 권우성



"지금 지나고 계신 이 힘든 시간도 결국엔 지나갈 거라 믿습니다. 견디시는 시간만큼 더 단단해진 모습으로 마주할 날을 기다립니다. 밖에서 항상 응원하고 있으니 힘내세요. YOON AGAIN(윤어게인)."

편지 작성일은 10월 25일로 적혔고, 옆에는 "D-6"이라고 표시돼 있었다. 김건희씨의 현재 구속 만료 기한이 10월 31일인 점을 염두에 둔 것으로 보인다.



이날 김건희씨는 대법원에 출석하지 않고 화상으로 추가 구속영장 심사에 참석한다. 이에 김건희씨 변호인 측은 지난 23일 지지자들을 향해 "추운 날씨에 밖에서 오랫동안 떨며 기다리지 마시고 각자의 자리에서 여사님의 건강과 석방을 위해 기도해 주시기 바란다"고 알렸다.



27일 서울 남부구치소나 대법원 인근에서 김건희씨 지지자의 대규모 행동은 없을 것으로 예상된다.



편지 작성일은 10월 25일로 적혔고, 옆에는 "D-6"이라고 표시돼 있었다. 김건희씨의 현재 구속 만료 기한이 10월 31일인 점을 염두에 둔 것으로 보인다.이날 김건희씨는 대법원에 출석하지 않고 화상으로 추가 구속영장 심사에 참석한다. 이에 김건희씨 변호인 측은 지난 23일 지지자들을 향해 "추운 날씨에 밖에서 오랫동안 떨며 기다리지 마시고 각자의 자리에서 여사님의 건강과 석방을 위해 기도해 주시기 바란다"고 알렸다.27일 서울 남부구치소나 대법원 인근에서 김건희씨 지지자의 대규모 행동은 없을 것으로 예상된다.

큰사진보기 27일 오전 서울 구로구 남부구치소앞에 윤석열-김건희 부부 지지자들이 내건 현수막들이 걸려 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 27일 오전 서울 구로구 남부구치소앞에 윤석열-김건희 부부 지지자들이 내건 현수막들이 걸려 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 27일 오전 서울 구로구 남부구치소앞에 윤석열-김건희 부부 지지자들이 내건 현수막들이 걸려 있다. ⓒ 권우성

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