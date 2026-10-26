큰사진보기 [오마이포토] 리디아 고 SNS 해명 공개한 서영교... 주진우 향해 "막 던지면 되겠냐" ⓒ 유성호



서영교 국회 법제사법위원장이 주진우 국민의힘 의원이 제기한 '김혜경 여사 황제 골프 레슨' 의혹과 관련해 프로 골퍼 리디아 고의 해명 글을 공개하며 허위 사실 발언에 대한 책임을 촉구했다.



서영교 법제사법위원회 위원장은 26일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회의 법무부 등에 대한 종합감사에서 리디아 고가 소셜네트워크서비스(SNS)에 올린 입장문을 제시하며 주 의원을 향해 "국회의원이라고 국정감사를 이용해 함부로 허위 사실을 발언하지 말라"고 지적했다.



이어 "이게 뭐냐, 막 던지면 되겠냐"라며 "허위 사실에 대해서는 책임을 져야 할 것이다"라고 말했다.





리디아 고 SNS 해명 공개한 서영교... 주진우 향해 "막 던지면 되겠냐" ⓒ 유성호 관련영상보기



앞서 리디아 고는 이날 자신의 SNS를 통해 주 의원이 제기한 의혹에 대해 사실이 아니다라고 반박했다.



리디아 고는 "오늘 보도된 기사 내용은 사실이 아니며, 저와는 전혀 무관한 내용이다"라며 "특히 기사에서 언급된 해당 일자에는 후원사 공식 행사 일정을 소화하고 있었으며, 보도된 내용과는 어떠한 관련도 없다"라고 밝혔다.



또한 "향후 사실과 확인되지 않은 허위 사실을 유포하거나 저의 명예를 훼손하는 기사, 게시물 및 댓글에 대해서는 사안에 따라 법적 대응을 진행할 예정이다"라고 덧붙였다.





큰사진보기 주진우 국민의힘 의원이 26일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회의 법무부 등에 대한 종합감사에서 자신이 제기한 '김혜경 여사 황제 골프 레슨' 의혹을 놓고 서영교 법제사법위원장과 설전을 벌이고 있다. ⓒ 유성호















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