큰사진보기 [오마이포토] 삿대질하는 주진우 의원 ⓒ 남소연



주진우 국민의힘 의원이 26일 국회 법제사법위원회에서 열린 법무부 등에 대한 종합 국정감사에서 김혜경 여사가 최근 태릉CC에서 유명 프로골퍼와 골프를 쳤다고 주장하다 해당 영상을 틀지 못하게 막는 더불어민주당 의원들을 향해 삿대질 하며 설전을 벌이고 있다.



더불어민주당 의원들은 "중대한 허위사실"이라며 반박했다.



청와대 홍보소통수석실은 이날 주 의원의 '황제골프' 주장과 이를 인용한 보도와 관련해 "확인되지 않은 주장을 사실인 양 보도하거나 허위 사실을 유포하는 행위에 대해서는 엄중히 책임을 묻겠다"고 밝혔다.





큰사진보기 삿대질하는 주진우 의원 주진우 국민의힘 의원이 26일 국회 법제사법위원회에서 열린 법무부 등에 대한 종합감사에서 김혜경 여사가 최근 태릉CC에서 유명 프로골퍼와 골프를 쳤다고 주장하다 해당 영상을 틀지 못하게 막는 더불어민주당 의원들을 향해 삿대질 하며 설전을 벌이고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 삿대질하는 주진우 의원 주진우 국민의힘 의원이 26일 국회 법제사법위원회에서 열린 법무부 등에 대한 종합감사에서 김혜경 여사가 최근 태릉CC에서 유명 프로골퍼와 골프를 쳤다고 주장하다 해당 영상을 틀지 못하게 막는 더불어민주당 의원들을 향해 삿대질 하며 설전을 벌이고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 주진우 의원 제지하는 서영교 위원장 서영교 국회 법제사법위원장이 26일 국회 법제사법위원회에서 열린 법무부 등에 대한 종합감사에서 김혜경 여사가 최근 태릉CC에서 유명 프로골퍼와 골프를 쳤다고 주장하며 영상을 공개하겠다고 하는 주진우 국민의힘 의원을 제지하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 민주당 의원들과 설전벌이는 주진우 의원 주진우 국민의힘 의원이 26일 국회 법제사법위원회에서 열린 법무부 등에 대한 종합감사에서 김혜경 여사가 최근 태릉CC에서 유명 프로골퍼와 골프를 쳤다고 주장하다 해당 영상을 틀지 못하게 막는 더불어민주당 의원들과 설전을 벌이고 있다. 앞은 같은 당 곽규택 김민전 김태규 의원. ⓒ 남소연





큰사진보기 주진우 쳐다보는 김태규 주진우 국민의힘 의원이 26일 국회 법제사법위원회에서 열린 법무부 등에 대한 종합감사에서 김혜경 여사가 최근 태릉CC에서 유명 프로골퍼와 골프를 쳤다고 주장하다 해당 영상을 틀지 못하게 막는 더불어민주당 의원들과 설전을 벌이고 있다. 이 모습을 같은 당 김태규 의원(오른쪽)이 지켜보고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 민주당 의원들과 설전벌이는 주진우 의원 주진우 국민의힘 의원이 26일 국회 법제사법위원회에서 열린 법무부 등에 대한 종합감사에서 김혜경 여사가 최근 태릉CC에서 유명 프로골퍼와 골프를 쳤다고 주장하다 해당 영상을 틀지 못하게 막는 더불어민주당 의원들과 설전을 벌이고 있다. ⓒ 남소연













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