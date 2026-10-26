큰사진보기 [오마이포토] 출근하는 최길수 특별감찰관 ⓒ 이정민





최길수 특별감찰관이 26일 오전 서울 종로구 특별감찰관실에 출근하고 있다.



최 감찰관은 "정치적 중립과 업무수행의 독립성을 끝까지 견지하도록 하겠다"며 "정치적 중립과 업무수행의 독립성을 유지하지 못하면 특별감찰관 제도가 유명무실하거나 (의미가) 반감된다고 생각한다. 그 점, 끝까지 유지하도록 하겠다"고 약속했다.



또한 "공정성 시비에 휘말리지 않도록 사전적으로 제 스스로 조심하고, 우리의 활동도 그런 시비에 휘말리지 않도록 열심히 노력하겠다"고 덧붙였다.





큰사진보기 출근하는 최길수 특별감찰관 최길수 특별감찰관이 26일 오전 서울 종로구 특별감찰관실에 출근하며 도어스테핑을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 출근하는 최길수 특별감찰관 최길수 특별감찰관이 26일 오전 서울 종로구 특별감찰관실에 출근하며 도어스테핑을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 출근하는 최길수 특별감찰관 최길수 특별감찰관이 26일 오전 서울 종로구 특별감찰관실에 출근하며 도어스테핑을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 출근하는 최길수 특별감찰관 최길수 특별감찰관이 26일 오전 서울 종로구 특별감찰관실에 출근하며 도어스테핑을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 출근하는 최길수 특별감찰관 최길수 특별감찰관이 26일 오전 서울 종로구 특별감찰관실에 출근하며 도어스테핑을 하고 있다. ⓒ 이정민

출근하는 최길수 특별감찰관 최길수 특별감찰관이 26일 오전 서울 종로구 특별감찰관실에 출근하며 도어스테핑을 하고 있다. https://omn.kr/2k9jt ⓒ 이정민 관련영상보기











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