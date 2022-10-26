[현장영상] 코앞에서 종일 "쾅쾅쾅!"... 김여정 대남확성기 방송 재개예고에 높아진 접경지 긴장 ⓒ 권우성 관련영상보기



22일 오후 인천광역시 강화군 송해면에서 한강 건너편으로 보이는 황해도 개풍군 해안에서 북한군 전술도로 공사를 위한 것으로 추정되는 발파 작업이 진행되고 있다.



지난 9월 21일 '25사단 지뢰 폭발 사고' 이후 대한민국 군 당국이 해당 지뢰가 북한군이 군사분계선(MDL) 남쪽에 매설한 수지반보병지뢰인 것으로 최종 결론 낸 가운데 북한 김여정 노동당 총무부장 명의의 담화가 잇따라 발표되면서 남북관계 긴장이 커지고 있다.



김여정 부장은 지난 19일 '군사분계선 일대에 전술적 타격 수단을 증강 배치하고 대남 확성기 방송을 재개하는 방안을 검토하고 있다'고 밝힌 데 이어 22일 아침엔 '대남확성기를 수일 안에 대기 상태로 전환하고 새로운 대응 수단을 임무 대기 태세에 투입하겠다'고 발표했다.





큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성



<오마이뉴스>가 22일 오전 인천 강화군 송해면에서 북한 쪽 황해도 개풍군 해안을 취재 중 "쾅" "쾅" 소리와 함께 북한 측에서 연기가 피어오르는 것을 확인할 수 있었다. 이는 북한군 전술도로 공사를 위한 것으로 추정된다.



김여정 부장은 22일 담화에서 '군사분계선 일대에서 진행하는 국경 요새화 공사를 계속하겠다'는 방침을 거듭 확인한 바 있다. 그는 "우리의 주권이 행사되는 령내에서 우리의 목적에 따르는 국경영구화 공사는 어김없이 성과적으로 계속될 것"이라며 "국경이 요새화 되면 조한 사이의 군사적 충돌 위험은 현저히 낮아질 것"이라고 주장했다. 북한은 2024년부터 군사분계선 일대에 철조망과 차단물을 설치하는 등 국경 요새화 작업을 이어가고 있다. 이 과정에서 북한군의 군사분계선 침범이 되풀이 되면서 한국군의 경고 방송과 경고 사격도 이뤄지고 있다.





큰사진보기 22일 오후 인천광역시 강화군 송해면에서 한강 건너편으로 보이는 황해도 개풍군 해안에서 북한군 전술도로 공사를 위한 것으로 보이는 발파 작업이 진행되고 있다. ⓒ 권우성





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