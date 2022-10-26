큰사진보기 [오마이포토] "주한미군 사령관 따위가 대한민국 주권을 부정, 즉각 해임하라!" ⓒ 이정민





자주통일평화연대, 전국민중행동, 민주노총, 전국대학생연대 등 351개 시민사회단체들이 22일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 '주권 훼손, 평화파괴 브런슨 주한미군 사령관 OUT! 각계 공동 기자회견'을 열었다.



참석자들은 "제이비어 브런슨 주한미군 사령관의 발언이 날로 도를 넘어서며 사실상 전작권 환수를 거부하고 있고, 주권국가의 영토주권 마저 부정하는 발언까지 서슴지 않고 있다"며 "대한민국의 작전통제권 환수 시기와 방법은 우리 정부가 판단할 일이지, 주한미군 사령관 따위가 그 조건 변경을 일방적으로 거론할 일이 아니다"라고 일갈했다.



또한 "미국의 대중국 전쟁기지화, 병참기지를 기정사실화하는 발언 또한 용납할 수 없다"며 "총독 행세를 하며 주권을 짓밟고 평화를 파괴하는 브런슨 사령관을 이대로 둘 수 없다. 국방부가 일부 발언에 대해 제한적으로 항의할 일도 아니다"라고 지적했다.



이들은 제이비어 브런슨 주한미군 사령관의 "여건이 변했고 계획을 바꿨기 때문에 우리가 지켜야 할 새로운 기준이 생겼다", "대한민국의 영토는 남쪽 철책선 이남부터"라는 발언들에 'X' 붙이기 퍼포먼스를 하며 대한민국 주권자들에게 사죄할 것과 즉각 해임을 촉구했다.





큰사진보기 "주한미군 사령관 따위가 대한민국 주권을 부정, 즉각 해임하라!" 자주통일평화연대, 전국민중행동, 민주노총, 전국대학생연대 등 351개 시민사회단체들이 22일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 '주권 훼손, 평화파괴 브런슨 주한미군 사령관 OUT! 각계 공동 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 "주한미군 사령관 따위가 대한민국 주권을 부정, 즉각 해임하라!" 자주통일평화연대, 전국민중행동, 민주노총, 전국대학생연대 등 351개 시민사회단체들이 22일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 '주권 훼손, 평화파괴 브런슨 주한미군 사령관 OUT! 각계 공동 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 "주한미군 사령관 따위가 대한민국 주권을 부정, 즉각 해임하라!" 자주통일평화연대, 전국민중행동, 민주노총, 전국대학생연대 등 351개 시민사회단체들이 22일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 '주권 훼손, 평화파괴 브런슨 주한미군 사령관 OUT! 각계 공동 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민





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