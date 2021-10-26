



한국여성의전화 주관 및 시민사회 공동주최로 21일 오전 서울 종로구 청와대 사랑채 인근 분수대 앞에서 '스토킹처벌법 시행 5주년 기자회견'이 열리고 있다.



참석자들은 "스토킹처벌법 시행 5년이 되었지만 혼인, 교제 등 '친밀한 관계'에서 주로 발생한다는 이유로 수사·사법기관에 의해 사소하게 다뤄지고 있으며, 가해자에 대한 제재가 제대로 이루어지지 않아 피해자는 안전을 확보하기 위해 일상을 떠나야 하는 등 피해자의 현실은 여전히 암담하다"라며 "이러한 현실 속에서 피해자가 경찰에 신고해도 목숨까지 잃는 비극적인 사건이 끊임없이 발생하고 있다"고 개탄했다.



이들은 "피해자를 모니터링할 것이 아니라 가해자를 제재하는 정책방향이 필요하다. 가해자를 실질적으로 격리하는 조치를 적극적으로 활용하여 피해 위험에 선제적으로 대응할 것, 국회는 가정폭력처벌법을 전면 개정하여 친밀관계폭력을 포괄적으로 규율하는 법안을 마련할 것, 정부는 피해자가 폭력 현장을 떠나 이전과 같은 일상을 회복할 수 있도록 충분한 보호 및 지원 체계를 보완하고 예산을 확충할 것, 여성 폭력의 실태를 파악하고 관련자의 인식 개선과 제대로 된 제도 마련 및 집행을 추진하는 데 모든 권한을 동원할 것" 등을 요구하고 "자신을 구하는 데 최선을 다한 피해자를 막아서는 것이 국가여서는 안 된다"고 강조했다.



