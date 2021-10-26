큰사진보기 [오마이포토] '빨대도 짐짝도 아냐!' 눈물 훔치는 소방관 ⓒ 남소연





박영엘 대한민국공무원노동조합총연맹 소방공무원노동조합 전북위원장이 21일 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 열린 소방공무원 명예회복 및 소방조직 재정 책임 정상화 촉구 기자회견에서 '살아서는 재정빨대 죽어서는 영웅이냐!'라고 적은 피켓을 든 채 눈물을 훔치고 있다.





큰사진보기 '살아서는 재정빨대, 죽어서는...' 눈물 훔치는 소방관 박영엘 대한민국공무원노동조합총연맹 소방공무원노동조합 전북위원장이 21일 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 열린 소방공무원 명예회복 및 소방조직 재정 책임 정상화 촉구 기자회견에서 '살아서는 재정빨대 죽어서는 영웅이냐!'라고 적은 피켓을 든 채 눈물을 훔치고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 '빨대도 짐짝도 아냐!' 목청 높인 소방관 21일 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 열린 소방공무원 명예회복 및 소방조직 재정 책임 정상화 촉구 기자회견에 참석한 소방관이 '소방공무원은 빨대도 짐짝도 아니다!'라고 적은 피켓을 든 채 규탄 발언을 하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 '살아서는 재정빨대, 죽어서는...' 눈물 훔치는 소방관 21일 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 열린 소방공무원 명예회복 및 소방조직 재정 책임 정상화 촉구 기자회견에 참석한 소방관이 '살아서는 재정빨대 죽어서는 영웅이냐!'라고 적은 피켓을 든 채 눈물을 훔치고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 '빨대도 짐짝도 아냐!' 박영엘 대한민국공무원노동조합총연맹 소방공무원노동조합 전북위원장이 21일 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 열린 소방공무원 명예회복 및 소방조직 재정 책임 정상화 촉구 기자회견에서 '소방공무원은 빨대도 짐짝도 아니다!'라고 적은 피켓을 든 채 침통한 표정을 짓고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 제복 벗는 소방관들 박영엘 대한민국공무원노동조합총연맹 소방공무원노동조합 전북위원장(가운데)이 21일 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 열린 소방공무원 명예회복 및 소방조직 재정 책임 정상화 촉구 기자회견에 참석한 뒤 제복을 벗고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 제복 벗는 소방관들 박영엘 대한민국공무원노동조합총연맹 소방공무원노동조합 전북위원장(맨 오른쪽)이 21일 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 열린 소방공무원 명예회복 및 소방조직 재정 책임 정상화 촉구 기자회견에 참석한 뒤 제복을 벗고 있다. ⓒ 남소연





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