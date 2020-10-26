



전국대학생연대는 20일 오전 청와대 분수대광장에서 '2.6평 원룸에 살아봐라, 살아지나! 최저주거기준 보장 및 공공임대주택 확대'를 촉구하는 기자회견을 열었다.



참가자들은 국토위 국정감사에서 공개된 LH전세임대주택 자료에 따르면, 전용면적 14제곱미터 미만인 주택은 전국에 총 1,618가구로, 이중 청년 유형은 1,073가구로 전체의 66.3%를 차지했으며, 가장 작은 주택의 전용면적은 8.73제곱미터(약2.6평)에 불과했다'고 밝혔다. 이들은 '비싼 월세와 관리비를 감당하면서도 좁고 열악한 방을 벗어나기 어렵고, 주거비를 마련하기 위해 빚을 지거나 미래를 위한 저축과 일상생활을 포기하는 것이 청년의 현실'이라고 주장했다.



참가자들이 2.6평 원룸에 책상, 싱크대, 욕실, 침대를 실감할 수 있게 배치한 뒤 '햇빛이 드는 집' '공부를 할 수 있는 집' '요리를 할 수 있는 집' '벌레없는 집' '빨래를 널 수 있는 집'이 적힌 피켓을 들고 있다.