큰사진보기 [오마이포토] “청해부대 우회 파병 검토 중단해야” ⓒ 김보성



아덴만 해역에 파견한 청해부대의 작전 범위를 호르무즈 해협 인근까지 확대하고 전력을 보강하는 방안이 언급되자 논란이 인다. 이재명 정부는 미국·이란 전쟁 관여는 없단 입장이지만, '우회 파병'을 비판한 시민사회는 서울과 부산에서 동시다발 기자회견을 열었다.



부산지역 50여 개 단체로 꾸려진 가칭 '파병반대 부산비상연석회의'는 19일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열어 "미국의 파병 협박을 거부하고, 우회 파병 검토도 중단해야 한다"고 주장했다. 지난달과 이달 대표자들이 참석하는 두 차례 회의를 열어 비상연석회의를 결성한 이후 첫 입장 발표다.



현장에 참석한 김경석 천주교사회교리실천네트워크 총무는 "오만만까지 작전 해역을 넓힌다는 건 결국 우회 파병이다. 이렇게 된다면 미국의 침략 전쟁에 말려들어 가게 될 것"이라고 우려했다. 김 총무는 "가스통을 메고 마치 풀숲에 뛰어드는, 이런 짓을 왜 하려고 하느냐"라고 계획 철회를 요구했다.



지난달 기자회견에서 이 대통령이 직접 진화에 나섰는데도 논란이 커지자 더불어민주당은 '파병은 절대 없다'며 이를 방어 중이다. 김성회 민주당 원내대변인은 이틀 전 브리핑에서 "이 대통령이 전쟁 개입, 파병 없음을 명확히 했고 청해부대와 관련해 정부도 정해진 것이 없다는 입장을 밝혔음을 다시 한번 강조한다"고 내용을 재확인했다.



그러나 논란을 털어내진 못한 분위기다. 이날 시민사회는 전국적으로 문제를 제기했다. 같은 시각 '미국침략전쟁중단 한국군파병반대 긴급행동'은 청와대 분수대 앞을 찾아 '청해부대 작전범위 확대는 물론 우회 파병 역시 안 된다'를 외치는 기자회견을 열었다. 'STOP THE WAR ON IRAN!' 등의 구호가 적힌 손팻말을 손에 쥔 참석자들은 별도의 항의서한까지 들었다.





큰사진보기 부산지역 50여 개 단체로 꾸려진 가칭 ‘파병반대 부산비상연석회의’ 소속 단체 회원들이 19일 부산시의회 브리핑룸에서 우회 파병 반대 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 부산지역 50여 개 단체로 꾸려진 가칭 ‘파병반대 부산비상연석회의’ 소속 단체 회원들이 19일 부산시의회 브리핑룸에서 우회 파병 반대 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 부산지역 50여 개 단체로 꾸려진 가칭 ‘파병반대 부산비상연석회의’ 소속 단체 회원들이 19일 부산시의회 브리핑룸에서 우회 파병 반대 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 부산지역 50여 개 단체로 꾸려진 가칭 ‘파병반대 부산비상연석회의’ 소속 단체 회원들이 19일 부산시의회 브리핑룸에서 우회 파병 반대 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성

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