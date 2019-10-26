큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 공동취재사진





19일 오전 경기 부천시 부천실내체육관에서 열린 고 김진석 소방위 영결식에서 동료 소방대원들이 눈물을 흘리고 있다.



큰사진보기 부천 공장화재 현장에서 순직한 고 김진석 소방위의 영결식이 거행된 19일 경기 부천시 원미구 부천체육관에서 한 소방관이 눈물을 흘리고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 부천 공장화재 현장에서 순직한 고 김진석 소방위의 영결식이 거행된 19일 경기 부천시 원미구 부천체육관에서 한 소방관이 눈물을 흘리고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 19일 오전 경기 부천시 부천실내체육관에서 열린 고 김진석 소방위 영결식에서 동료 소방대원들이 눈물을 흘리고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 19일 오전 경기 부천시 부천체육관에서 엄수된 고 김진석 소방위 영결식에서 운구행렬이 입장하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 19일 경기도 부천시 원미구 부천실내체육관에서 열린 '고 김진석 소방위 영결식'에서 김 소방위의 영정을 든 동료들이 입장하고 있다. ⓒ 공동취재사진

큰사진보기 19일 오전 경기 부천시 부천체육관에서 엄수된 고 김진석 소방위 영결식 단상에 옥조근정훈장이 놓여있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 19일 경기도 부천시 원미구 부천실내체육관에서 열린 '고 김진석 소방위 영결식'에서 참석자들이 묵념하고 있다. ⓒ 공동취재사진

큰사진보기 부천 공장화재 현장에서 순직한 고 김진석 소방위의 영결식이 거행된 19일 경기 부천시 원미구 부천체육관에서 영결식을 마친 후 운구가 진행되고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 부천 공장화재 현장에서 순직한 고 김진석 소방위 영결식이 19일 오전 경기도 부천시 원미구 부천체육관에서 엄수된 가운데, 운구차가 소방대원들의 인사를 받으며 영결식장을 떠나고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 부천 공장화재 현장에서 순직한 고 김진석 소방위 영결식이 19일 오전 경기도 부천시 원미구 부천체육관에서 엄수된 가운데, 운구차가 소방대원들의 인사를 받으며 영결식장을 떠나고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 부천 공장 화재 현장에서 순직한 고 김진석 소방위의 노제가 19일 경기 부천소방소에서 엄수되고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 부천 공장 화재 현장에서 순직한 고 김진석 소방위의 노제가 19일 경기 부천소방소에서 엄수되고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 19일 경기 부천소방소에서 부천 공장 화재 현장에서 순직한 고 김진석 소방위의 노제가 엄수되고 있다. ⓒ 공동취재사진

큰사진보기 부천 공장 화재 진압 중 순직한 고 김진석 소방위의 노제가 19일 오전 경기도 부천시 원미구 부천소방서에서 열린 가운데 소방대원들이 김 소방위의 영정을 향해 경례하고 있다. ⓒ 공동취재사진









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