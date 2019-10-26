큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성





부천 공장화재 현장에서 순직한 고 김진석 소방위 영결식이 19일 오전 경기도 부천시 원미구 부천체육관에서 엄수된 가운데, 추미애 경기도지사가 운구차가 노제를 위해 떠나기 전 유가족들을 위로하며 눈물을 흘리고 있다.



큰사진보기 부천 공장화재 현장에서 순직한 고 김진석 소방위 영결식이 19일 오전 경기도 부천시 원미구 부천체육관에서 엄수된 가운데, 추미애 경기도지사가 영결식장에 도착하며 기자들 질문에 답변하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 부천 공장화재 현장에서 순직한 고 김진석 소방위 영결식이 19일 오전 경기도 부천시 원미구 부천체육관에서 엄수된 가운데, 추미애 경기도지사가 영결식장 입구에서 운구차량 도착을 기다리고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 추미애 경기도지사가 19일 경기도 부천시 원미구 부천실내체육관에서 열린 '고 김진석 소방위 영결식'에서 헌화를 마친 뒤 묵념하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 19일 오전 경기 부천시 부천체육관에서 엄수된 고 김진석 소방위 영결식에서 추미애 경기도지사가 영결사를 마친 후 자리로 돌아가고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 부천 공장화재 현장에서 순직한 고 김진석 소방위의 영결식이 거행된 19일 경기 부천시 원미구 부천체육관에서 추미애 경기도지사가 운구 과정을 지켜보고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 19일 오전 경기도 부천시 부천체육관에서 열린 고 김진석 소방위 영결식에서 추미애 경기도지사가 울먹이고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 부천 공장화재 현장에서 순직한 고 김진석 소방위 영결식이 19일 오전 경기도 부천시 원미구 부천체육관에서 엄수된 가운데, 추미애 경기도지사가 영결식장을 떠나고 있다. ⓒ 권우성





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