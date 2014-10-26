큰사진보기 [오마이포토] 김문수 의원 "AI 안경·스마트렌즈로 수능 부정행위.. 적발 대책 있나" ⓒ 유성호



김문수 더불어민주당 (전남 순천시 갑)의원이 14일 오전 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 서울시교육청·경기도교육청·인천시교육청 등에 대한 국정감사에서 (AI)스마트안경과 (AI)스마트렌즈 등 향후 등장할 첨단기술을 활용한 대학입시 부정행위 가능성을 지적하며 교육감들에게 대책 마련을 촉구했다.



이날 김문수 의원은 최근 연세대학교와 서울시립대에서 (AI)스마트안경을 착용하고 논술시험에 응시하다 적발된 사례를 언급하며 "오히려 다른 대학에서도 다 있었는데 이거 발견하지 못한 것 아닌가 이런 의심이 들 정도이다"라고 말했다.



이어 그는 (AI)스마트안경을 넘어 화면을 장착한 (AI)스마트렌즈까지 기술이 발전할 경우 시험 감독관이 육안으로 부정행위를 적발하기 어려워질 수 있다고 우려했다.



또한 (AI)스마트렌즈뿐 아니라 외부에서 식별하기 어려운 소형 보청기 형태의 장치나 의복 등에 숨긴 기기를 활용할 가능성도 거론했다. 금속 탐지기나 전파 탐지 장비를 활용하는 방안에 대해서도 대응책이 필요하다고 강조했다.



김 의원은 "당장 수능 칠 때 어떤 대책을 마련하고 계신지 각 교육감들 순서대로 말씀해 달라"고 질의했다.





김문수 "AI 안경·스마트렌즈로 수능 부정행위... 적발 대책 있나" ⓒ 유성호 관련영상보기



이에 정근식 서울시교육감은 "(AI)스마트안경을 활용한 부정행위 방지를 위해 교육부와 시도교육청이 관련 지침을 마련했다"라고 말했다.



정 교육감은 "스마트안경을 시험실 반입금지 물품으로 명시했다"라며 "교육부와 한국교육과정평가원은 감독관 유의사항 책자와 스마트안경 적발을 위한 안내 브로슈어, 감독관 안내 동영상 등도 제작했다"라고 덧붙였다.



안민석 경기도교육감도 "저도 지금 서울교육감께서 답하신 정도 수준에서 현실적으로 대처할 수 있도록 하겠다"라고 말했다.



도성훈 인천시교육감 역시 "인천도 마찬가지로 교육부하고 전국 시도교육감들의 공동지침에 따라서 준비해서 대응하겠다"라고 답했다.





큰사진보기 정근식 서울시 교육감이 14일 오전 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 서울시교육청·경기도교육청·인천시교육청 등에 대한 국정감사에 출석해 의원들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 안민석 경기도 교육감이 14일 오전 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 서울시교육청·경기도교육청·인천시교육청 등에 대한 국정감사에 출석해 의원들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 도성훈 인천시 교육감이 14일 오전 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 서울시교육청·경기도교육청·인천시교육청 등에 대한 국정감사에 출석해 업무보고를 하고 있다. ⓒ 유성호







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