큰사진보기 [오마이포토] 한성숙 국무총리, 이태원참사 유가족 간담회 ⓒ 공동취재사진



10·29 이태원 참사 4주기를 앞두고 한성숙 국무총리가 14일 오후 서울 종로구 참사 기억소통공간 별들의집에서 유가족과 간담회에 앞서 이정민 유가족협의회 운영위원장으로부터 공간 설명을 듣고 있다.





큰사진보기 이태원참사 유가족과 간담회하는 한성숙 국무총리 한성숙 국무총리가 14일 오후 서울 종로구 별들의 집에서 열린 '이태원참사 유가족 간담회'에 참석하며 이정민 유가족협의회 운영위원장과 인사를 나누고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이태원참사 희생자 추모의 글 남기는 한성숙 국무총리 한성숙 국무총리가 14일 서울 종로구 적선현대빌딩 이태원 참사 기억·소통공간 '별들의 집'에서 열린 유가족 간담회 시작 전 추모의 메시지를 적고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이태원참사 희생자 추모의 글 남기는 한성숙 국무총리 한성숙 국무총리가 14일 서울 종로구 적선현대빌딩 이태원 참사 기억·소통공간 '별들의 집'에서 작성한 추모의 메시지를 붙이고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이태원참사 희생자 추모의 글 남기는 한성숙 국무총리 한성숙 국무총리가 14일 오후 서울 종로구 별들의 집에서 열린 '이태원참사 유가족 간담회'에서 추모의 글을 남기고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 한성숙 국무총리가 남긴 이태원참사 희생자 추모의 글 한성숙 국무총리가 14일 서울 종로구 적선현대빌딩 이태원 참사 기억·소통공간 '별들의 집'에서 작성한 추모의 메시지. ⓒ 이정민





큰사진보기 한성숙 국무총리, 이태원참사 유가족 간담회 한성숙 국무총리가 10·29 이태원 참사 4주기를 앞두고 14일 오후 서울 종로구 참사 기억소통공간 별들의집에서 유가족과 간담회에 앞서 이정민 유가족협의회 운영위원장으로부터 공간 설명을 듣고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 한성숙 국무총리, 이태원참사 유가족 간담회 한성숙 국무총리가 10·29 이태원 참사 4주기를 앞두고 14일 오후 서울 종로구 참사 기억소통공간 별들의집에서 유가족과 간담회에 앞서 이정민 유가족협의회 운영위원장으로부터 공간 설명을 듣고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 이태원참사 유가족과 간담회하는 한성숙 국무총리 한성숙 국무총리가 14일 오후 서울 종로구 별들의 집에서 이태원참사 유가족들과 간담회를 하며 희생자들을 추모하는 묵념을 하고 있다. 왼쪽은 이정민 유가족협의회 운영위원장. ⓒ 이정민





큰사진보기 이태원참사 유가족과 간담회하는 한성숙 국무총리 한성숙 국무총리가 14일 오후 서울 종로구 별들의 집에서 열린 '이태원참사 유가족 간담회'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이태원참사 유가족과 간담회하는 한성숙 국무총리 한성숙 국무총리와 제3차 이태원참사 추모위원회 정부위원, 민간위원들이 14일 오후 서울 종로구 별들의 집에서 이태원참사 유가족들과 간담회를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이태원참사 유가족과 간담회하는 한성숙 국무총리 한성숙 국무총리가 14일 오후 서울 종로구 별들의 집에서 열린 '이태원참사 유가족 간담회'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 한성숙 국무총리, 이태원참사 유가족 간담회 한성숙 국무총리가 14일 오후 서울 종로구 별들의 집에서 열린 이태원참사 유가족 간담회에서 이정민 유가족협의회 운영위원장의 답사를 듣고 있다. ⓒ 이정민

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