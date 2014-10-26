큰사진보기 [오마이포토] 청문회 나온 김지용 초대 중수청장 후보자 ⓒ 남소연



김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의를 듣고 있다.





큰사진보기 선서하는 김지용 초대 중수청장 후보자 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 선서하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 청문회 나온 김지용 초대 중수청장 후보자 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 모두발언을 마친 뒤 자리로 향하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 발언대에 선 김지용 초대 중수청장 후보자 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 모두발언을 하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 청문회 나온 김지용 초대 중수청장 후보자 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 기침하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 김지용 중수청장 후보자 인사청문하는 윤건영 의원 윤건영 더불어민주당 의원이 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자 인사청문회에서 김 후보자(왼쪽 뒷 모습)에게 질의하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 김지용 중수청장 후보자 인사청문하는 박주민 의원 박주민 더불어민주당 의원이 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자 인사청문회에서 김 후보자에게 김학의 출국금지 사건 이광철 기소와 관련해 질의하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 답변하는 김지용 초대 중수청장 후보자 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 청문회 나온 김지용 초대 중수청장 후보자 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 잠시 두 눈을 질끈 감고 있다. ⓒ 남소연









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