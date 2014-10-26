[오마이포토] 청문회 나온 김지용 초대 중수청장 후보자 ⓒ 남소연
김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의를 듣고 있다.
선서하는 김지용 초대 중수청장 후보자 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 선서하고 있다. ⓒ 남소연
청문회 나온 김지용 초대 중수청장 후보자 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 모두발언을 마친 뒤 자리로 향하고 있다.
ⓒ 남소연
발언대에 선 김지용 초대 중수청장 후보자 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 모두발언을 하고 있다. ⓒ 남소연
청문회 나온 김지용 초대 중수청장 후보자 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 기침하고 있다. ⓒ 남소연
김지용 중수청장 후보자 인사청문하는 윤건영 의원 윤건영 더불어민주당 의원이 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자 인사청문회에서 김 후보자(왼쪽 뒷 모습)에게 질의하고 있다. ⓒ 남소연
김지용 중수청장 후보자 인사청문하는 박주민 의원 박주민 더불어민주당 의원이 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자 인사청문회에서 김 후보자에게 김학의 출국금지 사건 이광철 기소와 관련해 질의하고 있다. ⓒ 남소연
답변하는 김지용 초대 중수청장 후보자 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연
청문회 나온 김지용 초대 중수청장 후보자 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 잠시 두 눈을 질끈 감고 있다.
ⓒ 남소연
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고