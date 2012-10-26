큰사진보기 [오마이포토] 국감 배제된 이진숙 '버럭' ⓒ 남소연



이진숙 국민의힘 의원이 12일 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 이해충돌 논란이 불거진 이 의원을 방송미디어통신위원회 국정감사에서 배제하는 제척의 건이 통과된 후, 더불어민주당 의원들과 설전을 벌이며 회의실을 떠나고 있다.





큰사진보기 국감 배제된 이진숙 '버럭' 이진숙 국민의힘 의원이 12일 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 이해충돌 논란이 불거진 이 의원을 방송미디어통신위원회 국정감사에서 배제하는 제척의 건이 통과된 후, 더불어민주당 의원들과 설전을 벌이며 회의실을 떠나고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 국감 배제된 이진숙 '버럭' 이진숙 국민의힘 의원이 12일 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 이해충돌 논란이 불거진 이 의원을 방송미디어통신위원회 국정감사에서 배제하는 제척의 건이 통과된 후, 더불어민주당 의원들과 설전을 벌이며 회의실을 떠나고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 과방위 국감 제척된 이진숙 '버럭' 이진숙 국민의힘 의원이 12일 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 이해충돌 논란이 불거진 이 의원을 방송미디어통신위원회 국정감사에서 배제하는 제척의 건이 통과된 후, 더불어민주당 의원들과 설전을 벌이며 회의실을 떠나고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 과방위 국감 제척된 이진숙 '버럭' 이진숙 국민의힘 의원이 12일 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 이해충돌 논란이 불거진 이 의원을 방송미디어통신위원회 국정감사에서 배제하는 제척의 건이 통과된 후, 더불어민주당 의원들과 설전을 벌이며 회의실을 떠나고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 국감 배제된 이진숙 '버럭' 이진숙 국민의힘 의원이 12일 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 이해충돌 논란이 불거진 이 의원을 방송미디어통신위원회 국정감사에서 배제하는 제척의 건이 통과된 후, 더불어민주당 의원들과 설전을 벌이며 회의실을 떠나고 있다. ⓒ 남소연











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