

타워크레인 범국민대책위는 12일 오전 청와대 분수대광장에서 기자회견을 열고, 지난 9일 경기도 부천 열병합발전소 현대화사업 현장에서 32톤급 대형타워크레인 설치 작업중 노동자 1명이 사망하고 1명이 중상을 입은 사고와 관련해 철저한 진상조사를 촉구했다.



대책위는 일정 압박이 타워크레인 조립 절차와 안전 확인의 생략으로 이어졌는지, 제조사 매뉴얼과 실제 작업순서의 대조, 설치 일정의 결정-승인 주체와 작업강행 지시 경위를 밝히라고 요구했다.



참석자들은 "중대재해처벌법이 무색하게 매년 타워크레인 설치, 해체 작업 중 사고가 끊이지 않는다. 2013년부터 현재까지 41명의 노동자가 사망했으며, 현재 이 작업에 종사하는 노동자는 312명에 불과하다"고 밝혔다. 건설노조 집계로 "타워크레인 설치, 해제 노동자 8.6명 중 1명이 사망했고, 3.2명당 1명의 사상자가 나왔다"며 단일업종으로 세계 최고의 산재 사망률이라고 주장했다.



