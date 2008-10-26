



교사노동조합연맹, 전국교직원노동조합, 한국교원단체총연합회가 8일 오전 서울 종로구 정부서울청사 앞에서 '고교교육 정상화 촉구 교원 3단체 공동 기자회견'을 열었다. 송수연 교사노조연맹 위원장, 강주호 한국교총 회장, 박영환 전교조 위원장(왼쪽부터)이 국가교육위원회에 요구서를 전달하고 있다.



교원 3단체는 "교육당국은 고교학점제의 무리한 전면 도입이 낳은 문제를 충분히 점검하고 해결하지 않은 채, 또다시 대입 서·논술형 도입을 앞세우고 있다"며 "기존 정책에 대한 성찰과 책임 있는 대책 없이 새로운 개편을 추진하면서 학생·학부모·교사의 불안은 커지고 있다"고 우려했다.



이들은 "준비와 검증없는 대입·평가개편을 멈추고 현장과 해결책을 마련할 것, 지금 학생들을 힘들게 하는 제도부터 개선할 것, 어느 학교에서나 제대로 배우도록 교원과 지원을 보장할 것" 등을 요구하고 "국교위와 교육부는 미래교육을 말하기 전에 오늘의 학교부터 책임지고, 학생의 시간을 또다시 정책실험에 쓰지 말 것"을 촉구했다.



