큰사진보기 [오마이포토] 또 삿대질하는 김태규 의원 ⓒ 남소연



김태규 국민의힘 의원이 국정감사 도중 노무현 전 대통령이 숨진 부엉이바위를 언급한 것을 두고 "인간이 되세요, 인간이"라고 응수했던 박은정 조국혁신당 의원이 8일 국회 법제사법위원회에서 열린 법무부에 대한 국정감사에서 당시 했던 말을 재차 하자, 김 의원이 박 의원을 향해 삿대질하며 "저런 말은 괜찮나"라고 서영교 법사위원장에게 묻고 있다.





큰사진보기 김태규에 "인간이 돼라"고 직격한 박은정 김태규 국민의힘 의원이 국정감사 도중 노무현 전 대통령이 숨진 부엉이바위를 언급한 것을 두고 "인간이 되세요, 인간이"라고 응수했던 박은정 조국혁신당 의원이 8일 국회 법제사법위원회에서 열린 법무부에 대한 국정감사에서 당시 했던 말을 재차 하고 있다. 오른쪽은 손솔 진보당 의원. ⓒ 남소연





큰사진보기 또 삿대질하는 김태규 의원 김태규 국민의힘 의원(왼쪽 두 번째)이 국정감사 도중 노무현 전 대통령이 숨진 부엉이바위를 언급한 것을 두고 "인간이 되세요, 인간이"라고 응수했던 박은정 조국혁신당 의원(오른쪽 두 번째)이 8일 국회 법제사법위원회에서 열린 법무부에 대한 국정감사에서 당시 했던 말을 재차 하자, 김 의원이 박 의원을 향해 삿대질하며 "저런 말은 괜찮나"라고 서영교 법사위원장에게 묻고 있다. ⓒ 남소연









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