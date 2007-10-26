큰사진보기 국김장 증언대에 선 박진영 ⓒ 남소연



박진영 대중문화교류위원회 공동위원장이 7일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 문화체육관광부에 대한 국정감사에서 증인으로 출석해 선서하고 있다.





큰사진보기 증인석에 앉은 박진영 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장이 7일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 문화체육관광부에 대한 국정감사에서 증인으로 출석해 자리에 앉고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 증언하는 박진영 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장이 7일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 문화체육관광부에 대한 국정감사에서 증인으로 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. 왼쪽은 최휘영 문화체육관광부 장관. ⓒ 남소연





큰사진보기 국감 나온 박진영 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장이 7일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 문화체육관광부에 대한 국정감사에서 증인으로 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 물 마시는 박진영 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장이 7일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 문화체육관광부에 대한 국정감사에서 증인으로 출석해 목을 축이고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 증인석에 앉은 박진영 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장이 7일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 문화체육관광부에 대한 국정감사에서 증인으로 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연







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