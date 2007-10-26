

5·18서울기념사업회, 80년해직언론인협의회, 5공피해자단체연합회, 5·18민중항쟁소년군동지회 등이 7일 오전 서울 영등포구 국민의힘 당사 앞에서 '5.18 역사 왜곡과 내란 학살범 전두환 옹호 국민의힘 이진숙 의원과 김태규 의원 제명 협조 요구 기자회견'을 하고 있다.



기자회견 참석자들은 "장동혁 체제의 국민의힘은 내란범 윤석열에게 부역했던 이들을 출마시켜 국회의원 배지를 달아 줘, 사죄와 자숙을 해야 할 반민주적 퇴물들에게 오히려 더 악랄한 행동을 할 수 있는 판을 깔아주었다"며 "장동혁 대표가 부정선거 강변 집단에서 헤어 나오지 못하고 있을 때, 이 망발 남매는 5.18 및 내란 학살범 전두환에 대한 이슈를 연일 만들어냄으로써 극우파에게 국민의힘 대표 얼굴로 떠오르고 있다"고 꼬집었다.



이들은 "10년 동안 박근혜와 윤석열 두 대통령을 쓸어내린 국민들은 다시 국민의힘을 심판할 것"이라며 ▲ 이진숙과 김태규를 국민의힘 당내에서 먼저 제명할 것 ▲이진숙과 김태규의 국회의원 제명에 적극 협조할 것 ▲ 이들의 망언을 제지는커녕 방치한 무책임과 무능을 국민 앞에 사죄할 것 ▲ 국민의힘이 내란범이 아니라 국민을 향한 민주주의 정당임을 선언할 것 ▲ 국민 앞에 약속한 대로 5·18 정신 헌법 전문 수록 공약을 이행할 것 ▲ 민주유공자법 등 5공 피해자들에 대한 보상 관련 법안 통과에 적극 협조할 것 등을 요구했다.



