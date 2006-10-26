큰사진보기 [오마이포토] 삿대질하는 김태규 의원 ⓒ 남소연



김태규 국민의힘 의원이 6일 국회 법제사법위원회에서 열린 대법원, 법원행정처에 대한 국정감사에서 서영교 법사위원장을 향해 삿대질을 하며 항의하고 있다.



서영교 위원장이 증인 선서를 거부한 조희대 대법원장의 이석을 불허하면서 국정감사를 예정대로 진행하려고 하자, 김 의원은 "일당독재! 마음대로 하라"며 "더불어민주당 일당독재다. 독재 정권 물러나라"고 외쳤다.





큰사진보기 삿대질하는 김태규 의원 김태규 국민의힘 의원이 6일 국회 법제사법위원회에서 열린 대법원, 법원행정처에 대한 국정감사에서 서영교 법사위원장에게 삿대질을 하며 항의하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 고성지르는 김태규 의원 김태규 국민의힘 의원이 6일 국회 법제사법위원회에서 열린 대법원, 법원행정처에 대한 국정감사에서 서영교 법사위원장을 향해 "일당독재! 마음대로 하라"며 "더불어민주당 일당독재다. 독재 정권 물러나라"고 외치고 있다. 김 의원은 서영교 위원장이 증인 선서를 거부한 조희대 대법원장의 이석을 불허하면서 국정감사를 예정대로 진행하려고 하자, 고성을 지르며 항의했다. ⓒ 남소연









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