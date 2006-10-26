큰사진보기 [오마이포토] 접경지역 주민의 생명과 안전을 볼모로 대북강경대응 요구말라! 긴급 기자회견 ⓒ 이정민





평화와연대를위한 접경지역주민 종교 시민사회 연석회의가 6일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 '접경지역 주민의 생명과 안전을 볼모로 대북강경대응 요구말라! 긴급 기자회견'을 열었다.



참석자들은 "파주 비무장지대(DMZ)에서 지뢰가 폭발해 국군 장병 3명이 중·경상을 입는 안타까운 사고에 대한 철저한 진상 규명과 재발 방지 대책 마련이 시급한 상황임에도, 일부 정치권과 언론은 '대북 확성기 방송 재개', '참수 훈련 재개' 등 대북 강경책을 쏟아내고 있다"라며 "그러나 이는 국민의 생명과 안전을 위태롭게 하는 무책임한 발언"이라고 지적했다.



이들은 "작년 6월 대북 확성기 방송 중단 결정 이후 비로소 평온한 일상을 되찾기 시작한 접경지역에 또다시 방송을 재개하고 군사적 긴장을 고조시킨다면 주민들의 일상은 다시금 불안과 공포로 점철될 것"이라며 "더 이상 접경지역 주민들에게 남북 긴장의 대가를 떠넘기지 말 것, 더 이상 접경지역 주민들의 평범한 일상을 정치적 수단으로 삼지 말 것, 사고의 진상을 철저히 규명하고 장병과 주민의 생명을 지키는 실질적인 안전대책을 마련할 것, 대북 확성기 재개 등 접경지역의 군사적 긴장을 높이는 무책임한 강경대응 주장을 멈출 것, 접경지역 주민의 생명과 안전을 지키는 길은 긴장의 고조가 아니라 평화적 위기관리"라고 호소했다.





큰사진보기 접경지역 주민의 생명과 안전을 볼모로 대북강경대응 요구말라! 긴급 기자회견 평화와연대를위한 접경지역주민 종교 시민사회 연석회의가 6일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 '접경지역 주민의 생명과 안전을 볼모로 대북강경대응 요구말라! 긴급 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 접경지역 주민의 생명과 안전을 볼모로 대북강경대응 요구말라! 긴급 기자회견 평화와연대를위한 접경지역주민 종교 시민사회 연석회의가 6일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 '접경지역 주민의 생명과 안전을 볼모로 대북강경대응 요구말라! 긴급 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민





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