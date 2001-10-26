[오마이포토] ⓒ 권우성
광화문 120미터 상공에서 이게 된다고?
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'레드불 서울 줄타기' 행사가 1일 오후 서울 광화문사거리 코리아나호텔과 동아미디어센터 건물 사이(높이 120m, 편도 160m)에서 열린 가운데, 에스토니아 출신 슬랙라인 선수 얀 루스가 줄타기를 하고 있다.
‘레드불 서울 줄타기’ 행사가 1일 오후 서울 광화문사거리 코리아나호텔과 동아미디어센터 건물 사이(높이 120m, 편도 160m)에서 열린 가운데, 에스토니아 출신 슬랙라인 선수 얀 루스가 줄타기를 하고 있다. ⓒ 권우성
‘레드불 서울 줄타기’ 행사가 1일 오후 서울 광화문사거리 코리아나호텔과 동아미디어센터 건물 사이(높이 120m, 편도 160m)에서 열린 가운데, 에스토니아 출신 슬랙라인 선수 얀 루스가 줄타기를 하고 있다. ⓒ 권우성
‘레드불 서울 줄타기’ 행사가 1일 오후 서울 광화문사거리 코리아나호텔과 동아미디어센터 건물 사이(높이 120m, 편도 160m)에서 열린 가운데, 에스토니아 출신 슬랙라인 선수 얀 루스가 줄타기를 하고 있다. ⓒ 권우성
‘레드불 서울 줄타기’ 행사가 1일 오후 서울 광화문사거리 코리아나호텔과 동아미디어센터 건물 사이(높이 120m, 편도 160m)에서 열린 가운데, 에스토니아 출신 슬랙라인 선수 얀 루스가 줄타기를 하고 있다. ⓒ 권우성
‘레드불 서울 줄타기’ 행사가 1일 오후 서울 광화문사거리 코리아나호텔과 동아미디어센터 건물 사이(높이 120m, 편도 160m)에서 열린 가운데, 에스토니아 출신 슬랙라인 선수 얀 루스가 줄타기를 하고 있다. ⓒ 권우성
‘레드불 서울 줄타기’ 행사가 1일 오후 서울 광화문사거리 코리아나호텔과 동아미디어센터 건물 사이(높이 120m, 편도 160m)에서 열린 가운데, 에스토니아 출신 슬랙라인 선수 얀 루스가 줄타기를 하고 있다. ⓒ 권우성
‘레드불 서울 줄타기’ 행사가 1일 오후 서울 광화문사거리 코리아나호텔과 동아미디어센터 건물 사이(높이 120m, 편도 160m)에서 열린 가운데, 에스토니아 출신 슬랙라인 선수 얀 루스가 줄타기를 하고 있다. ⓒ 권우성
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