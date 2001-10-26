

청년진보당 당원들이 1일 오후 서울 용산구 용산어린이정원 앞에서 '청년주택 후보지에 공공기관 알박기? 정부는 청년주택 공급계획 마련하라 기자회견'을 하고 있다.



이들은 "정부가 청년주택 후보지로 제시한 땅이라면, 그곳에 청년이 실제로 살 수 있도록 후속 계획을 세워야 한다"며 ▲국방신속획득기술연구원의 옛 방사청 부지 이전 준비 즉각 중단 ▲이전 추진 경위와 연구개발 적립금 사용계획 공개 ▲옛 방사청 부지의 청년 및 신혼부부 공공주택 공급계획 확정 ▲공급 규모와 이행 일정 발표 등을 촉구했다.



