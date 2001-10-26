큰사진보기 [오마이포토] 민주당, '전두환·윤석열 내란 부정' 김태규 제명 촉구 결의안 제출 ⓒ 유성호



더불어민주당 천준호 원내운영수석부대표와 원내대표단 의원들이 1일 오후 서울 여의도 국회 의안과에서 전두환·윤석열씨 관련해 "내란이 아니다"라고 발언한 김태규 국민의힘 의원에 대한 제명 촉구 결의안 및 징계안을 제출했다.



국민의힘 원내수석대변인이기도 한 김태규 의원은 전날(9월 30일) JTBC 방송의 유튜브 채널 '장르만 여의도'에 출연해 영화 <암살자(들)> 비판하다가 문제의 발언을 했다.





민주당, '전두환·윤석열 내란 부정' 김태규 제명 촉구 결의안 제출 ⓒ 유성호 관련영상보기



이날 천 원내수석은 징계안 제출 뒤 기자들과 만나 "정말로 많은 국민들께서 충격을 받으셨을 것이라고 생각한다"라며 "국민들에게 총부리를 겨눴던 윤석열과 전두환에 대해서 내란이 아니라고 이야기하고 대한민국의 헌정 질서를 파괴한 행위에 대해서 옹호하는 인물이 대한민국 국회에 있다는 것이 정말 충격적이고 놀라지 않을 수 없다"라고 말했다.



이어 천 원내수석은 "(김태규 의원이) 국민의힘의 핵심 당직자로 있고 국민의힘의 입장을 대변하는 수석대변인이라고 하는 것이 더욱 충격적이다"라며 "국회 차원의 징계 절차가 진행되기 전에 국민의힘 스스로 김태규 의원을 징계하고 제명 절차에 들어갈 것을 촉구한다"라고 요구했다.





큰사진보기 김태규 국민의힘 의원이 1일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에 참석하고 있다. ⓒ 유성호





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