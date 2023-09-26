

더불어민주당 김민석 대표와 한병도 원내대표 등 최고위원들이 23일 오전 서울 용산구 용산역을 찾아 고향으로 향하는 시민들과 일일이 악수하며 추석 명절 인사를 나눴다.



이날 김민석 대표는 귀성 인사에 앞서 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 "추석 연휴가 시작된다. 혼자이든 함께이든 따뜻한 나눔과 회복의 시간을 보내시기를 기원한다"라고 말했다.



김 대표는 "추석 연휴에 국민의 휴식을 지키시는 모든 상인, 경찰, 소방 등 공직자 여러분께 감사드린다"라며 "장바구니 물가가 떨어지는 등 비교적 안정된 추석 물가는 다행이지만 일부 품목에 대한 우려와 체감 경기 전반에 대한 걱정의 말씀을 놓치지 않고 유념하겠다"라고 말했다.



