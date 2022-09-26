큰사진보기 [오마이포토] 국힘 보고대회에 등장한 '전한길 우산' ⓒ 남소연



국민의힘 주최로 22일 국회 본관 앞 중앙계단에서 열린 이재명 정권 실정 대국민 보고대회 일부 참가자들이 전한길씨가 만든 태극기 성조기 우산을 펼치고 있다.





큰사진보기 "이 대통령 재판 재개" 목청 높인 장동혁 대표 장동혁 국민의힘 대표가 22일 국회 본관 앞 중앙계단에서 열린 이재명 정권 실정 대국민 보고대회에서 이 대통령 재판 재개를 촉구하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 국힘 보고대회에 등장한 '부정선거 재선거 당일투표 수개표' 국민의힘 주최로 22일 국회 본관 앞 중앙계단에서 열린 이재명 정권 실정 대국민 보고대회 참가자들이 대회가 끝난 후 해산하고 있다. 한 참가자가 입은 조끼에 '6·3선거 원천무효, STOP THE STEAL, 올림픽공원으로 모이자, 부정선거 재선거 당일투표 수개표'라고 적은 문구가 보인다. ⓒ 남소연





큰사진보기 '이재명 정권 실정 대국민 보고대회' 참석한 장동혁-정점식 국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표를 비롯한 의원들이 22일 국회 본관 앞 중앙계단에서 열린 이재명 정권 실정 대국민 보고대회에서 당원과 함께 '정책실패·인사참사 대통령은 사죄하라'라고 적힌 피켓을 들고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표를 비롯한 의원들이 22일 국회 본관 앞 중앙계단에서 열린 이재명 정권 실정 대국민 보고대회에서 당원과 함께 '정책실패·인사참사 대통령은 사죄하라'라고 적힌 피켓을 들고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표를 비롯한 의원들이 22일 국회 본관 앞 중앙계단에서 열린 이재명 정권 실정 대국민 보고대회에서 당원과 함께 국민의례를 하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 국힘 보고대회에 등장한 '재판 재개' 국민의힘 주최로 22일 국회 본관 앞 중앙계단에서 열린 이재명 정권 실정 대국민 보고대회 참가자가 '(이재명 대통령) 재판 재개'라고 적은 피켓을 들고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표를 비롯한 의원들이 22일 국회 본관 앞 중앙계단에서 열린 이재명 정권 실정 대국민 보고대회에서 당원과 함께 '정책실패·인사참사 대통령은 사죄하라'라고 적힌 피켓을 들고 있다. ⓒ 남소연









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