[오마이포토] 국힘 보고대회에 등장한 '전한길 우산' ⓒ 남소연
국민의힘 주최로 22일 국회 본관 앞 중앙계단에서 열린 이재명 정권 실정 대국민 보고대회 일부 참가자들이 전한길씨가 만든 태극기 성조기 우산을 펼치고 있다.
"이 대통령 재판 재개" 목청 높인 장동혁 대표 장동혁 국민의힘 대표가 22일 국회 본관 앞 중앙계단에서 열린 이재명 정권 실정 대국민 보고대회에서 이 대통령 재판 재개를 촉구하고 있다. ⓒ 남소연
국힘 보고대회에 등장한 '부정선거 재선거 당일투표 수개표' 국민의힘 주최로 22일 국회 본관 앞 중앙계단에서 열린 이재명 정권 실정 대국민 보고대회 참가자들이 대회가 끝난 후 해산하고 있다. 한 참가자가 입은 조끼에 '6·3선거 원천무효, STOP THE STEAL, 올림픽공원으로 모이자, 부정선거 재선거 당일투표 수개표'라고 적은 문구가 보인다. ⓒ 남소연
'이재명 정권 실정 대국민 보고대회' 참석한 장동혁-정점식 국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표를 비롯한 의원들이 22일 국회 본관 앞 중앙계단에서 열린 이재명 정권 실정 대국민 보고대회에서 당원과 함께 '정책실패·인사참사 대통령은 사죄하라'라고 적힌 피켓을 들고 있다. ⓒ 남소연
국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표를 비롯한 의원들이 22일 국회 본관 앞 중앙계단에서 열린 이재명 정권 실정 대국민 보고대회에서 당원과 함께 '정책실패·인사참사 대통령은 사죄하라'라고 적힌 피켓을 들고 있다. ⓒ 남소연
국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표를 비롯한 의원들이 22일 국회 본관 앞 중앙계단에서 열린 이재명 정권 실정 대국민 보고대회에서 당원과 함께 국민의례를 하고 있다. ⓒ 남소연
국힘 보고대회에 등장한 '재판 재개' 국민의힘 주최로 22일 국회 본관 앞 중앙계단에서 열린 이재명 정권 실정 대국민 보고대회 참가자가 '(이재명 대통령) 재판 재개'라고 적은 피켓을 들고 있다. ⓒ 남소연
국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표를 비롯한 의원들이 22일 국회 본관 앞 중앙계단에서 열린 이재명 정권 실정 대국민 보고대회에서 당원과 함께 '정책실패·인사참사 대통령은 사죄하라'라고 적힌 피켓을 들고 있다. ⓒ 남소연
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