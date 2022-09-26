"오늘의 세리머니는 관행이라는 이름 아래 묵인된 부분을 과감히 깨고, 그 자리에 공정가격과 친절, 청결한 서비스를 채우겠다는 의미를 담았습니다. 각자 테이블에 있는 고무망치를 들어서 하나, 둘, 셋을 세면 바가지를 격파해 주시기를 바랍니다."

한가위를 앞두고 문화체육관광부와 한국관광공사가 22일 오전 부산 해운대시장을 찾아 상인회와 함께 '공정가격·친절 캠페인'을 펼쳤다. 과도한 요금을 상징하는 '바가지'를 들고 나온 참석자들은 망치로 이를 깨는 퍼포먼스까지 선보이며 "또 오고 싶은 K(케이)-전통시장을 만들자"라고 다짐했다.이날 문체부와 관광공사는 부산시, 해운대시장상인회, 한국외식업중앙회 등과 함께 민관 간담회를 열어 국민 참여 관광서비스 모니터링 사업과 지자체 점검 사례 등을 공유했다. 지난 4월 선포식을 진행한 문체부 등은 다섯 달 가까이 관련 정책을 추진하고 있다.8월 말 기준 1만2000여 건의 의견이 접수됐고, 불편 사항은 해당 지자체로 전달돼 개선이 이루어지는 중이다. 동시에 추천할 만한 우수업체는 온라인 관광안심지도인 '참견쟁이맵'에 소개해 적극적으로 알리고 있다. 부산 해운대시장의 여러 가게 이름도 이 목록에 게시됐다.40분 넘게 간담회로 의견을 나눈 참석자들은 정오가 되자 '공정가격, 친절, 청결 준수'라고 적힌 어깨띠를 매고 거리로 나와 상인들을 직접 만났다. 추석을 맞아 직접 안내문을 배포한 문체부 등은 "바가지요금 근절은 관광업계와 국민의 자발적 참여, 실천이 뒤따라야 체감하는 변화로 이어질 수 있다"라고 적극적인 동참을 당부했다.