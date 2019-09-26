



'지구를 불태우는 3대 메가 프로젝트 폭주를 멈춰라 - 919기후정의행진'이 19일 오후 서울시청앞에서 열린 가운데 참석자들은 시청을 출발해 광화문네거리, 종각역 등을 거쳐 광화문앞까지 행진을 벌였다.



참석자들은 이재명 정부가 추진하는 '3대 메가 프로젝트'에 대해 '기후파괴, 노동권 파괴, 불평등 강화, 농지와 용수 뺏기, 재벌의 AI-반도체 산업에 자원 쏟아붓기, AI 기반 방위산업 육성으로 군비경쟁 강화' 등의 이유로 중단을 촉구했다.



'919기후정의 조직위'는 93개 시민사회단체, 노조, 농민단체, 종교단체 등이 참여했다고 밝혔다.



