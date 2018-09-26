

전국농민회총연맹과 전국여성농민회총연합 등 농민단체 대표자들이 18일 오후 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 기자회견을 열어 호르무즈해협 파병 반대와 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입 철회를 촉구했다.



이날 이들은 미국의 호르무즈해협 군사적 기여 압박에 대해 "미국의 전쟁 압력에 굴복해 우리 자식들을 전쟁터로 내몰아서는 안 된다"고 규탄했다.



이들은 "대한민국 헌법 제5조 1항은 국제평화의 유지에 노력하고 침략적 전쟁을 부인한다고 선언하고 있다"며 "호르무즈해협에 군대를 보내는 것은 위헌이다"고 주장했다.



이어 "호르무즈의 평화와 항행의 안전이 중요하다면 군대를 보내는 것이 아니라 외교와 국제적 평화 노력으로 해결해야 한다"며 "미국의 파병 압박에 굴복하지 말고 전쟁이 아닌 평화를 선택하라"고 촉구했다.



정영이 전국여성농민회총연합 회장은 "미국이 침략한 전쟁에 한국군을 파병해서는 결단코 안 된다"라며 "종이 한 장, 볼펜 한 자루도 지원해서는 안 된다. 어떠한 형태의 지원이라도 민간인 살상과 삶을 초토화시키는 전쟁에 가담하는 것이다"라고 말했다.



이어 그는 "전쟁을 겪었던 나라, 종전이 아닌 정전 상황의 분단국가에서 전시작전통제권도 없는 식민의 나라에서 살면서 동맹이라고 말하면서 수탈과 착취, 경제와 통상 압박으로 종 부르듯 하는 미국을 향해 당당하게 NO라고 말하라"고 요구했다.



