큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성



'주4.5일제 도입을 통한 노동시간 단축, 금융기관 지방이전 저지, 청년채용 확대, 실질임금 인상, 정년연장' 등을 요구하는 한국노총 전국금융산업노동조합 대표자들이 18일 오후 서울 중구 명동 은행회관 앞에서 결의대회를 열고 사측의 전향적인 답변을 요구했다. 집회 도중 윤석구 금융노조 위원장은 삭발했다.





큰사진보기 ‘주4.5일제 도입을 통한 노동시간 단축, 금융기관 지방이전 저지, 청년채용 확대, 실질임금 인상, 정년연장’ 등을 요구하는 한국노총 전국금융산업노동조합 대표자들이 18일 오후 서울 중구 명동 은행회관앞에서 결의대회를 열고 사측의 전향적인 답변을 요구했다. 집회 도중 삭발을 한 윤석구 금융노조 위원장이 구호를 외치고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 ‘주4.5일제 도입을 통한 노동시간 단축, 금융기관 지방이전 저지, 청년채용 확대, 실질임금 인상, 정년연장’ 등을 요구하는 한국노총 전국금융산업노동조합 대표자들이 18일 오후 서울 중구 명동 은행회관앞에서 결의대회를 열고 사측의 전향적인 답변을 요구했다. ⓒ 권우성

큰사진보기 ‘주4.5일제 도입을 통한 노동시간 단축, 금융기관 지방이전 저지, 청년채용 확대, 실질임금 인상, 정년연장’ 등을 요구하는 한국노총 전국금융산업노동조합 대표자들이 18일 오후 서울 중구 명동 은행회관앞에서 결의대회를 열고 사측의 전향적인 답변을 요구했다. ⓒ 권우성







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